الخميس 30-12-2021
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الخميس، 30-12-2021 10:14 ص

السفير الأمريكي: سنقف بجانب الأردن في مئويته الثانية

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الوكيل الإخباري - هنأ السفير الأمريكي في الأردن هنري ووستر بالعام الميلادي الجديد.اضافة اعلان


وقال ووستر في فيديو نشرته السفارة الأمريكية عبر فيسبوك الخميس، "وداعاً لعام 2021 وأهلا بعام 2022".

وأضاف "نتطلع قدماً لاستقبال عام جديد يكون أفضل من هذه السنة، فلقد كان عام 2021 صعباً جداً، ومع ذلك أقامت أمريكا والأردن شراكة لتنفيذ أعمال مهمة".

وتابع "انضم الناس حول العالم إلى الأردنيين في الاحتفال بمئوية الدولة الأردنية".

وأعرب عن تطلع بلاده إلى الانضمام للأردنيين في مسيرة الـ 100 عام المقبلة.

وبين أنه فور انتخاب الرئيس الأمريكي جو بايدن تطلع إلى الأردن للحصول على المشورة الحكيمة التي قدمها دائما لواشنطن.

ولفت إلى أن جلالة الملك عبدالله الثاني كان أول زعيم عربي دعاه بايدن إلى البيت الأبيض، كما منح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأردن أولوية للزيارة في أول رحلة خارجية له للشرق الأوسط، وبهدف تعزيز الشراكة من أجل النمو الاقتصادي.

وأكد أن البلدين يواصلان معا اتخاذ الاجراءات التي تعزز الاستقرار والرفاهية لشعوب المنطقة، كما قاما بالعمل على حل مشاكل خاصة في الأردن من جفاف السدود هذا الصيف، أقامت الوكالة الأمريكية الدولية شراكة مع الحكومة للمساعدة في جلب امدادات مياه جديدة إلى الأردن وإدارة الموارد المائية الشحيحة بشكل أفضل.

وأشار إلى أن أهم الأحداث بالنسبة له هو فرصة زيارة الأردنيين في جميع أنحاء المملكة بدءاً من إربد ثم الزرقاء وانتهاء بالعقبة.

 




 

 


 

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