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الإثنين، 12-02-2024 10:38 ص

السفير التشيكي يسلم معدات طبية لمستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي

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الوكيل الإخباري - سلم سفير جمهورية التشيك لدى المملكة ألكساندر سبوريش، اليوم الاثنين، منحة المعدات الطبية التشيكية الى مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي.

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وعبر مدير عام المستشفى الدكتور خلدون بشايرة عن شكره وامتنانه لسعادة السفير سبوريش وحكومة الجمهورية التشيكية على هذا التبرع السخي للعام الثاني على التوالي، مقدرًا الجودة العالية للمعدات الطبية التشيكية التي تعزز الخدمة الصحية التي يقدمها المستشفى للمرضى.


من جانبه، أعرب السفير سبوريش عن حرص الجمهورية التشيكية على دعم القطاع الصحي، واستعدادها لتقديم المزيد من المنح والدعم للمستشفى من أجل رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.


وأضاف أن الهدف الأساسي من المنحة توسيع الطاقة الاستيعابية للمستشفى وتسهيل التعامل مع التدفق المتزايد للمرضى، ولا سيما بين اللاجئين السوريين.

 




 

 


 

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