الأحد 14-01-2024
الوكيل الاخباري
 

الفراية: 121 مستثمرا أجنبيا منحوا الجنسية الأردنية العام الماضي

أكسيوس: بايدن ومسؤولون كبار محبطون من نتنياهو

الرزاز يلتقي مبادرات شبابية تنموية في مادبا

براتب 2400 دولار شهرياً.. وظائف لمعلمين ومعلمات أردنيين في الرياض

الاوقاف تدعو العشرات لاستكمال تعيينهم على وظائف الفئة الثالثة - أسماء

عاجل بيان التعليم العالي بشأن الحالات الإنسانية المُعتمدة للاستفادة من البعثات والمنح والقروض

الأرصاد: تساقط الأمطار غداً وارتفاع على درجات الحرارة الثلاثاء

نادي الأسير: "إسرائيل" اعتقلت 5875 فلسطينيا في 100 يوم بالضفة

المصفاة: تعبئة أكثر من نصف مليون اسطوانة غاز منذ بداية المنخفض الجوي

5.4 % ارتفاع مساحات الأبنية المرخصة في المملكة العام الماضي

عاجل

نادي الأسير: "إسرائيل" اعتقلت 5875 فلسطينيا في 100 يوم بالضفة

الأحد، 14-01-2024 02:30 م

صدور العدد 20 من مجلة "صوت الجيل"

1705229538997


الوكيل الإخباري - صدر حديثاً عن وزارة الثقافة العدد 20 من مجلة "صوت الجيل" الشهرية المعنية بالإبداع الشبابي، التي تكشف عن مواهب شباب وشابات المملكة الموهوبين والمبدعين، عبر نشر مواد شبابية، تُعبر عن آمال وتطلعات الجيل الجديد.

اضافة اعلان


واستهل عدد المجلة بمقالة افتتاحية لرئيس تحريرها الروائي جلال برجس، بعنوان: "عالمية الرواية"، حيث أشار إلى أن معظم الروايات التي تجاوزت حدودها المحلية كانت مطروقاتها محلية.


واستعرض الشاعر علي شنينات في "البوابة الرقمية" فصول الذكاء الاصطناعي، فيما اشتملت "مصفوفة العدد" على ملف عن "أدب الشباب في مادبا"، أعده إسلام ابو حيدر، تطرق خلالها الى الشخصيات الأدبية مثل غالب هلسا، وروكس العزيزي، وسالم النحاس، وجلال برجس، وسعود قبيلات، وما كُتب عن جمالية المكان وذاكرة مادبا، وتراثها، وتاريخها، ودورها الوطني والسياحي.

وتضمن الفصل الخاص بالأعمال الإبداعية الشبابية، الذي يحمل عنوان: "ورد بلدي"، عناوين "حظر تجوّل" لديمة سعيد، و "طاولةُ الزّاوية" لياسمين عكه، و"مرثية سابعة" لعزّ الدين أبو حويله، و"نُدبةٌ" لرويدة الضمور، و"ما أجملَ الإحساسَ" لرنيم العمري، و"أفقٌ مُعتلٌّ بالأنا" لندى وائل، و"ما كنتُ شاعرًا" وجلال الشبيلات لـ"ابنُ الموت" لابتسام الخواطرة، و"غصنٌ يَسِرقُ لحنًا حزينًا" لوفاء زاهر خان، وفي زاوية خرائط البوح التي كتبتها دعاء الزيود، استعراض لتجربتها الأدبية، ولدور الظروف والبيئة المحيطة بها في أعمالها الإبداعية الأولى.

وفي مختبر العدد، كتب جلال برجس عم "دفاترُ الورّاق"، "الهوسُ الباثولوجيّ بالقراءةِ وعزاءِ الكتابة" ليوسف توفيق، "مرايا الذات في مجموعة (الماتريوشكا) لسوار الصبيحي" لموسى أبو رياش، "القلقُ الوجوديُّ في ديوانِ الشّاعرِ حسام شديفات فتى يُلوّحُ للأسئلة" لهمسة عوضي، و"العزلةُ مطلبٌ اجتماعيّ" لإيمان قاسمية، و"قراءة في رواية "رسائل إلى الرّبّ" للروائيّ محمد دغلس" للدكتورة ليندا عبيد. وفي زاوية "مراسيل"، كتب خالد علي المعمري تحت عنوان: "الكتابة الأدبيّة الحديثة في عُمان: التطوّر والانفتاح على الآخر، واختتم العدد بزاوية "نقوش"، بمقالة فادي موّاج الخضير "شارع الرينبو معلم حضاري إنساني".

 




 

 


 

إقرأ ايضا
٢٠٢٤٠١١٤_١٦١٦٢٦

الفراية: 121 مستثمرا أجنبيا منحوا الجنسية الأردنية العام الماضي

5d0c4c5e-1485-4e3e-b1c5-6d6b05c91b9c

الرزاز يلتقي مبادرات شبابية تنموية في مادبا

315347_8_1554799619

براتب 2400 دولار شهرياً.. وظائف لمعلمين ومعلمات أردنيين في الرياض

6202221174743353717816

الاوقاف تدعو العشرات لاستكمال تعيينهم على وظائف الفئة الثالثة - أسماء

1202410145128288814820

عاجل بيان التعليم العالي بشأن الحالات الإنسانية المُعتمدة للاستفادة من البعثات والمنح والقروض

1202413132455404417522

المصفاة: تعبئة أكثر من نصف مليون اسطوانة غاز منذ بداية المنخفض الجوي

أخبار متعلقة
a59DT0PK9v0vEhgShrTLisWtvzGQ9dso1AK4msO5

الاستهلاكية المدنية تعلن عن تخفيضات وعروض ترويجية

414621

إطلاق منصة التطوير المهني والتدريب الإلكترونية في المجلس التمريضي

5

الحكومة: الاقتصاد الوطني قادر على تجاوز الظروف الصعبة ولدينا تجارب سابقة

1120231216539287610943

رئيس الوزراء يُعلن الحِداد العام في المملكة

2023_12_12_01_57_58

أبو حلتم: انخفاض الإنتاج الصناعي يعود لضعف الطلب وارتفاع تكاليف التمويل

de

104 مليون دينار مستوردات المملكة من الألبسة والأحذية للموسم الشتوي