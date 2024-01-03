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الأربعاء، 03-01-2024 10:43 م

أردنيتان ضمن قائمة أقوى 100 رئيس تنفيذي بالشرق الأوسط لعام 2023

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الوكيل الإخباري - حلّت سيدتين أردنيتين ضمن قائمة " أقوى 100 رئيس تنفيذي بالشرق الأوسط لعام 2023" التي اصدرتها مجلة فوربس الشرق الأوسط. 

وجاء في المركز (79) المديرة العامة التنفيذية للبنك العربي رند الصادق، والتي تقود البنك منذ شباط 2022، حيث حقق البنك نهاية الربع الثالث من عام 2023 صافي دخل قدره 630.3 مليون دولار، بزيادة قدرها 55.3% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022. 

وجاء في المركز (93 ) الرئيسة التنفيذية لبنك الاتحاد ناديا السعيد، التي تتولى رئاسة البنك منذ عام 2007، حيث حقق البنك بحلول نهاية عام 2022، أصول وصلت لنحو 9.4 مليار دولار، وبلغت حصته السوقية 13.25%.

وتصدر قائمة هذا العام أمين حسن الناصر، الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين لشركة أرامكو السعودية، أكبر منتج للنفط الخام في العالم، يليه سلطان الجابر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة أدنوك، ثم أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الإمارات، ليحتفظوا جميعا بتصنيفاتهم ضمن القائمة للعام الثالث على التوالي.

وتمكن القادة المصنفين في اللائحة من تحقيق إيرادات مجمعة تجاوزت تريليون دولار بينما بلغت القيمة السوقية المجمعة للشركات التي يديرونها أكثر من 5 تريليونات دولار.

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