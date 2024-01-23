الصفدي يشارك في اجتماع مجلس الأمن اليوم

الوكيل الاخباري - يشارك نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء، في أعمال اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في الشرق الأوسط، خاصة القضية الفلسطينية، على مستوى وزاري.

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ويبدأ الصفدي اليوم زيارة عمل إلى نيويورك.



ويعقد مجلس الأمن الدولي اليوم، جلسته الشهرية المفتوحة بشأن الوضع في الشرق الأوسط، لاسيما قضية فلسطين على مستوى وزاري.



ويقدم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس إحاطة لأعضاء المجلس بشأن الوضع في فلسطين، وخاصة في غزة خلال الجلسة التي يترأسها وزير الخارجية الفرنسي.