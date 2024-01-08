الإثنين 08-01-2024
الوكيل الاخباري
 

التعليم العالي: 90 ألف طالب تقدموا للمنح والقروض الجامعية والنتائج الشهر المقبل

الضريبة: 30 نيسان القادم آخر موعد لتقديم الإقرارات الضريبية

نتنياهو: سنفعل كل شيء لإعادة الأمن إلى حدودنا الشمالية

المعايطة يرعى تخريج كوكبة من مستجدّي الأمن العام - صور

3 إصابات بتصادم مركبتين في عمان

الملك: علينا أن نتمسك بإنسانيتنا حتى نتجنب الوقوع في الهاوية

الطيران المدني تدعو جهات تجري نشاطات جوية لا تحمل تراخيص تصويب أوضاعها

ارتفاع عدد شهداء غزة الى 23084 منذ 7 اكتوبر الماضي

اصابة 12 جنديا اسرائيليا خلال 24 ساعة في غزة

اغتيال قائد ميداني بارز في حزب الله

عاجل

الملك: علينا أن نتمسك بإنسانيتنا حتى نتجنب الوقوع في الهاوية

الإثنين، 08-01-2024 03:17 م

الملك: علينا أن نتمسك بإنسانيتنا حتى نتجنب الوقوع في الهاوية

Photo-12


الوكيل الإخباري - ألقى جلالة الملك عبدالله الثاني كلمة خلال زيارته إلى صرح كيغالي التذكاري للإبادة الجماعية في العاصمة الرواندية، اليوم الاثنين، أكد فيها أهمية تعلم الدروس من تجربة رواندا في محاربة الخطاب اللاإنساني الذي يغذي الصراعات.

اضافة اعلان


وقال جلالته في كلمته "علينا أن نتمسك بإنسانيتنا حتى نتجنب الوقوع في الهاوية".


وتاليا نص كلمة جلالة الملك:


"بسم الله الرحمن الرحيم
يذكرنا هذا الصرح التذكاري المؤثر بأن وراء كل فرد قتل في الإبادة الجماعية في رواندا عالم بأكمله، عائلة فقدت أحد أفرادها، أم أو أب أو طفل، حلم تلاشى، وإمكانيات هائلة اختطفت قبل أوانها.


الفظائع التي شهدت عليها هذه الجدران تذكرنا باستمرار بالتبعات المخيفة لتجريد الآخر من إنسانيته. إنها تذكرنا بأن بث الخوف والمعلومات المضللة، في ظل غياب رد فعل دولي، يقود إلى أبشع أشكال التطرف المميت.


تعلمنا تجربة رواندا أنه علينا أن نحارب الخطاب اللاإنساني الذي يغذي الصراعات.
بإمكان قصتكم أن تكون نبراسا يلهمنا جميعا؛ كيف تعامل شعبكم مع هذه الجريمة الكبرى، وعمل معا نحو المصالحة وشفاء الجراح القديمة، لمنع تكرار الإبادة الجماعية.


كم مرة قلنا إننا لن نسمح لمثل هذه الجرائم أن تتكرر، لنجد أنفسنا بمواجهة صراع آخر تتجذر فيه الكراهية واللاإنسانية تجاه الآخر؟


أصبح نحو 30 ألفا في قطاع غزة في عداد الشهداء والمفقودين خلال الأشهر الثلاثة الماضية، والغالبية العظمى منهم، أي حوالي 70 بالمئة، من النساء والأطفال.


لقد تجاوز عدد الضحايا الأطفال في غزة عدد الضحايا من الأطفال في كل الصراعات والحروب التي شهدها العالم خلال العام الماضي مجتمعة. وفقد العديد من الأطفال الناجين أحد والديهم أو كلاهما. أمامنا جيل كامل من الأيتام.
كيف يمكن للعدوان والقصف العشوائيين أن يحققا السلام؟ كيف يمكن أن يضمنا الأمن وهما يؤججان الكراهية؟


دون التوصل للسلام العادل على أساس حل الدولتين، سيستمر العالم بدفع ثمن باهظ لفشله في حل هذا الصراع، ولن نتمكن أبدا من أن ننعم بالسلام والاستقرار الحقيقيين في الشرق الأوسط.


يعلمنا هذا الصرح التذكاري أنه لا يمكننا أن نغض النظر عن أي صراع باعتبار حله بعيد المنال، ويبين لنا أنه من الممكن أن يقودنا الاحترام والعدل والتفاهم إلى مستقبل أفضل.


إنه يعلم العالم أن الذاكرة مهمة، وأن على الجميع الإقرار بوحشية ما تم ارتكابه قبل أن نعمل لتحقيق السلام، وأن الاستكانة إلى الواقع قد تصل إلى حد التواطؤ، وأن علينا أن نتمسك بإنسانيتنا حتى نتجنب الوقوع في الهاوية".


وكان جلالته جال في مرافق صرح كيغالي التذكاري للإبادة الجماعية، واستمع إلى شرح من مديره عن المقتنيات والمعروضات التي تروي قصص ضحايا الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994، وتجربة الروانديين في تجاوز هذه المأساة الإنسانية والعمل نحو وحدتهم الوطنية.  


ووضع جلالة الملك إكليلا من الزهور على نصب الصرح، فيما دون كلمة في سجل كبار الزوار.


ورافق جلالته في الجولة سمو الأمير غازي بن محمد كبير مستشاري جلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية والمبعوث الشخصي لجلالته، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، ومدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني، ووزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي.


كما رافق جلالة الملك من الجانب الرواندي وزير الخارجية والتعاون الدولي فنسنت بيروتا، ووزير الوحدة الوطنية جان داماسين بيزيمانا.   


 




 

 


 

إقرأ ايضا
M63A8352

التعليم العالي: 90 ألف طالب تقدموا للمنح والقروض الجامعية والنتائج الشهر المقبل

12024295719948368495

الضريبة: 30 نيسان القادم آخر موعد لتقديم الإقرارات الضريبية

f1029f67-245c-460a-8db3-4d5dcc36a9fb

المعايطة يرعى تخريج كوكبة من مستجدّي الأمن العام - صور

1120232882155522977383

3 إصابات بتصادم مركبتين في عمان

image-6-11

الطيران المدني تدعو جهات تجري نشاطات جوية لا تحمل تراخيص تصويب أوضاعها

0020

بدء فعاليات دورة أساليب التحقيق الخاص بالشرطة السياحية

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2023-12-20 at 4.36.49 PM

الملك يؤكد ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع

1703076027033

الصفدي يؤكد لنظيره البريطاني ضرورة وقف العدوان على غزة فورا

435429_36_1702829075

الملك يهنئ أمير الكويت بمناسبة توليه مقاليد الحكم

6582a3a51af5b

العسعس: مخصصات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بلغت أعلى مستوى تاريخي

WhatsApp Image 2023-12-19 at 4.12.03 PM

اللواء المعايطة: القوات المسلحة سياج الوطن وبها نضرب أوكار المجرمين

WhatsApp Image 2023-12-19 at 3.41.23 PM

مندوبا عن الملك وولي العهد.. رئيس الديوان الملكي يقدم واجب العزاء لعشائر البلوي