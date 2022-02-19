السفير الدباس يقدّم أوراق اعتماده للملكة إليزابيث

الوكيل الاخباري - قدّم السفير الأردني منار الدباس أوراق اعتماده لملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، سفيرا للأردن لدى المملكة المتحدة، وسط مراسم بروتوكولية جرت أمس الجمعة في العاصمة البريطانية لندن. اضافة اعلان





وكتب الدباس، الذي صدرت الإرادة الملكية السامية في شهر آب الماضي بتعيينه سفيرا لدى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال أيرلندا، على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر مؤكدا اعتزاز الأردن بالشراكة التاريخية والاستراتيجية بين المملكتين.



وقال الدباس "‏تشرفت بتقديم أوراق اعتمادي لجلالة الملكة إليزابيث الثانية، حيث نقلت تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم، وأكدت اعتزازنا بالشراكة التاريخية والاستراتيجية بين الأردن والمملكة المتحدة، علاقاتٌ خاصةٌ حظيت ومازالت برعاية حكيمة من لدن قيادتي البلدين الصديقين".