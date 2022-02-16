3 ضباط أردنيين في المراتب الأولى بكلية الشرطة الكويتية

الوكيل الاخباري - حضر السفير الأردني في دولة الكويت صقر أبو شتال، والملحق العسكري الأردني العميد الركن كمال السفوح، حفل تخريج ضباط الدفعة الـ 30 من طلبة الاختصاص بكلية الشرطة والدورة الرابعة لوكيل اول ضابط، الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المرشحين للترقية إلى رتبة ملازم لأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية، تحت رعاية أمير دولة الكويت الشيخ نواف الجابر الأحمد الصباح. اضافة اعلان





وافتتح الاحتفال نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد منصور الأحمد الصباح، مندوبا عن سموه.



وحصل 3 مرشحين أردنيين (ضباط) على المراتب الأولى في حفل التخريج، وتم تكريمهم من قبل نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد منصور الأحمد الصباح.



وبعد الحفل التقى السفير أبو شتال بوزير الداخلية والذي أشاد بالخريجين الأردنيين ومستوى الانضباط والالتزام العالي الذي لمسهما لدى الطلاب الأردنيين على مدى عدة دورات في الأكاديمية، معربا عن سعادته البالغة وإشادته بمستوى العلاقات الثنائية التي تجمع بين البلدين الشقيقين على مختلف الأصعدة، وخاصة التعاون في المجال الأمني والعسكري، والتدريب وتبادل الخبرات.



وبدوره أكد السفير الأردني على العلاقات المتميزة بين المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الكويت الشقيقة برعاية وتوجيه مباشر من جلالة الملك عبدالله الثاني، وأخيه سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.



