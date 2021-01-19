السفير السعودي يؤكد ضرورة تمكين الأونروا

الوكيل الاخباري -

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أكد السفير السعودي في عمان نايف بن بندر السديري حرص المملكة العربية السعودية على تمكين وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" من تحمل مسؤولياتها وأداء المهمة المنوةطة بها، وكذلك مسؤولياتها السياسية والقانونية بتأمين حقوق اللاجئين الفلسطينيين وحقوق الدول المستضيفة لهم.وأشاد السفير السديري خلال استقباله في مكتبه اليوم الثلاثاء المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني بجهود الوكالة ومفوضها في دعم الفلسطينيين والتخفيف من معاناتهم، خاصة في هذه الأوقات الصعبة وغير المستقرة، حيث يواصل العالم مواجهة التحديات التي يفرضها فيروس كورونا المستجد.