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الخميس، 12-05-2022 03:49 م

السفير السعودي يلتقي مدير عام الجمارك

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الوكيل الإخباري - التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري في مكتبه اليوم بمدير عام الجمارك الأردنية اللواء جلال القضاة.

وجرى خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز التعاون المشترك وفتح قنوات للتواصل وتبادل الخبرات لتطوير العمل الجمركي بشكل يسهم بتسهيل حركة التجارة بين البلدين، اضافة لمناقشة المسائل التي تتعلق بالتعاون الإداري المتبادل وضرورة الاستمرار وتطوير التعاون في الشؤون الجمركية.

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