السفير السعودي يودع حجاج فلسطين بمطار الملكة علياء

الوكيل الاخباري - ودّع السفير السعودي لدى الأردن نايف بن بندر السديري، في مطار الملكة علياء الدولي ، اليوم الدفعة الأولى من ضيوف خادم الحرمين الشريفين حجاج دولة فلسطين من ذوي الشهداء والأسرى والجرحى الفلسطينيين وأسرهم والبالغ عددهم 1000 حاج وحاجة.



وقال السفير، "إن لهذه الاستضافة الأثر الطيب في نفوس الأشقاء، وأن شهداء الواجب والأسرى والجرحى الفلسطينيين يستحقون هذا الاهتمام الأبوي من لدن خادم الحرمين الشريفين، نظير ما قدموه من تضحيات كبيرة للحفاظ على أمن بلادهم وعلى القدس الشريف، وهذا جزء من دعم حكومة المملكة المتواصل والسخي لخدمة الإسلام والمسلمين عامة والشعب الفلسطيني الشقيق على وجه الخصوص".



وأضاف، "أن الأشقاء الفلسطينيين يحظون باهتمام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وهو ما دأبت عليه هذه البلاد منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز آل سعود -طيب الله ثراه".

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