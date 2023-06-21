وزير البيئة يلتقي السفير الأسترالي

الوكيل الاخباري - بحث وزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة، لدى لقائه اليوم الأربعاء، السفير الأسترالي في عمان، برنارد لينش، أطر التنسيق والعمل المشترك في مجال قطاع البيئة، وسبل تعزيز التعاون المستقبلي في مجال النمو الأخضر والتغير المناخي والتنوع الحيوي ومشروع التحريج الوطني.



واستعرض الوزير الردايدة، المبادرة التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني في مؤتمر cop-27 ، حول مترابطة المناخ واللاجئين ، وضرورة بذل الجهود الدولية لدعمها وتنفيذ محاورها الهامة.

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