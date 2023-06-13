الثلاثاء 13-06-2023
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الثلاثاء، 13-06-2023 09:29 م

السفير السعودي للأردنيين : مشاريع إضافية في الأيام القادمة

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الوكيل الاخباري - قال السفير السعودي في الأردن نايف بن بندر السديري، إن ميدان الملك سلمان بن عبد العزيز (تقاطع الارسال) واحد من المشاريع التي أقامها الصندوق السعودي للتنمية، على مدى نصف قرن مضى.

وأكد السديري في تصريحات صحفية على هامش افتتاح الميدان الممول من الصندوق السعودي للتنمية، أن الصندوق "أنشئ العديد من المشاريع الحيوية والمهمة في الأردن، مشددًا على أن ذلك هو رسالة محبة واخاء من المملكة العربية السعودية بقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، إلى الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني و سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني".

وشدد على أنه سيشاهد الاردنيين مشاريع إضافية في الأيام القادمة.

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