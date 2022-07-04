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الإثنين، 04-07-2022 10:15 م

السفير السوداني يطلع على واقع الخدمات بحرة مطار الملكة علياء

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الوكيل الاخباري - بحث رئيس مجلس إدارة المجموعة الاردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية الدكتور خلف الهميسات مع سفير جمهورية السودان أنور فضل الله الفرص الاستثمارية المتاحة في المنطقة الحرة بمطار الملكة علياء الدولي.

وقال بيان للمجموعة اليوم الاثنين ان اللقاء الذي حضره مدير عام المناطق الحرة الأردنية عبدالحميد الغرايبة والمستشار الصحي لدى السفارة الدكتور جمال الدين نيام، تخلله عرض لنشأة المناطق الحرة والمناطق التنموية ومقومات الاستثمار فيها والفرص الاستثمارية النوعية وأهميتها الإقتصادية، وضرورة تفعيل مذكرة التفاهم بين المجموعة وشركة المناطق والأسواق الحرة السودانية.

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