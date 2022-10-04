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السفير العدوان يقدم أوراق اعتماده لملك تايلاند

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الثلاثاء، 04-10-2022 02:18 م

السفير العدوان يقدم أوراق اعتماده لملك تايلاند

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الوكيل الاخباري- قدّم السفير ثامر عبدالله العدوان أوراق اعتماده لجلالة الملك ماها فاجيرالونغكورن ملك مملكة تايلاند سفيراً فوق العادة ومفوضاً غير مقيم للمملكة الأردنية الهاشمية لدى مملكة تايلاند.

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وبحسب بيان لوزارة الخارجية اليوم الثلاثاء، جرت مراسم تقديم أوراق الاعتماد أمس الاثنين، في قصر دوست الملكي في العاصمة بانكوك، وبحضور عددٍ من كبار المسؤولين في القصر الملكي ووزارة الخارجية التايلندية.


ونقل السفير العدوان تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني إلى جلالة ملك تايلند وتمنياته للشعب التايلندي الصديق بمزيدٍ من التقدم والازدهار.


من جانبه، طلب جلالة الملك ماها فاجيرالونغكورن نقل تحياته وتقديره إلى جلالة الملك عبدالله الثاني، وتمنياته الطيبة لجلالته والشعب الأردني، معرباً عن تطلعه لتوطيد أواصر العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في المجالات كافة.


والتقى السفير العدوان أثناء زيارته إلى مملكة تايلاند عدداً من المسؤولين، وبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

 




 

 


 

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