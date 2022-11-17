السفير الفرنسي يلتقي متدربي مشروع تنمية بمصانع الدرة في الرمثا

الوكيل الاخباري -التقى السفير الفرنسي أليكسي لو كوور غرانميزون، اليوم الخميس، مجموعة من متدربي مشروع "تنمية" التدريب المهني المنتهي بالتشغيل في شركة الدرة العالمية للصناعات الغذائية المستفيدة من المشروع.



واطَّلع غرانميزون، على تجارب شباب وشابات أنهوا دورة المهارات الحياتية التي تؤهلهم للانخراط في التدريب المهني من متدربي مشروع "تنمية الذي يديره مركز تطوير الأعمال، والممول من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية ضمن مبادرة "مينكا" الإقليمية.

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