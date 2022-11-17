الخميس 17-11-2022
الوكيل الاخباري

مصابين إثر انفجار "خزان غاز سائل" في السليمانية بالعراق

غزة.. وفيات وإصابات بحريق كبير ببناية سكنية في جباليا

وفاة شاب غرقاً في وادي الوالة

مدير المؤسسة التعاونية: أتمتة الخدمات هدفها رفع سوية الخدمات

السفير الفرنسي يلتقي متدربي مشروع تنمية بمصانع الدرة في الرمثا

ملك وملكة السويد يغادران المملكة

مصرع 4 أشخاص بتحطم مروحية وسط المكسيك

دولة أوروبية توصي بتطعيم الرضع ضد كورونا في حالات معينة

الإدارة المحلية تحث المواطنين على ترخيص الأبنية السكنية

الجزائر تؤجل فوائد مديونية كوبا لها

الخميس، 17-11-2022 08:46 م

السفير الفرنسي يلتقي متدربي مشروع تنمية بمصانع الدرة في الرمثا

eee


الوكيل الاخباري -التقى السفير الفرنسي أليكسي لو كوور غرانميزون، اليوم الخميس، مجموعة من متدربي مشروع "تنمية" التدريب المهني المنتهي بالتشغيل في شركة الدرة العالمية للصناعات الغذائية المستفيدة من المشروع.

واطَّلع غرانميزون، على تجارب شباب وشابات أنهوا دورة المهارات الحياتية التي تؤهلهم للانخراط في التدريب المهني من متدربي مشروع "تنمية الذي يديره مركز تطوير الأعمال، والممول من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية ضمن مبادرة "مينكا" الإقليمية.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
720229134630333937683

وفاة شاب غرقاً في وادي الوالة

1668704054571

مدير المؤسسة التعاونية: أتمتة الخدمات هدفها رفع سوية الخدمات

w

ملك وملكة السويد يغادران المملكة

مبنى رئاسة الوزراء

الإدارة المحلية تحث المواطنين على ترخيص الأبنية السكنية

10202221162358331553535

زراعة كفرنجة تنفذ حملات لتنظيف قنوات الري

wwwww

الملك برفقة الملكة وولي العهد والامير هاشم يتابعون مباراة النشامى مع اسبانيا

أخبار متعلقة
www

اتفاقية لإقامة مشروع لتصنيع بواريك لأطفال مرضى السرطان

1120228184426773434888

مدير الامن العام يلتقي السفير السوداني في عمَّان

w

الأردن يصوت لصالح قرار أممي بشأن سيادة الشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية

10202229212235928164241

حوارية لبحث تأثير ارتفاع أسعار الشحن على الشركات المصدرة في الأردن

5202228105442807785381

السفير الأذربيجاني يؤكد حرص بلاده على تعزيز التعاون مع الأردن

هيثم

السفير أبو الفول يقدم أوراق اعتماده للرئيس النمساوي