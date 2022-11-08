حوارية لبحث تأثير ارتفاع أسعار الشحن على الشركات المصدرة في الأردن

الوكيل الاخباري - بحثت جلسة حوارية بين القطاعين العام والخاص نظمها مشروع "نمو الأعمال" بالتنسيق مع المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو)، ارتفاع تكاليف الشحن وتأثيره على الشركات المصدرة في الأردن.



وعرضت الشركات الصغيرة والمتوسطة، خلال الجلسة، لآثار هذا الارتفاع على نمو أعمالها وقدرتها على دخول أسواق جديدة، فيما جرى التعريف بأوجه الدعم الفني والمالي الذي يقدمه مشروع "نمو الأعمال" الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية للشركات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها على التغلب على الآثار السلبية لارتفاع تكلفة الشحن.

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