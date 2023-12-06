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الأربعاء، 06-12-2023 06:48 م

السفير القطري يفتتح المركز الطبي الشامل في مخيم الزعتري

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الوكيل الاخباري - افتتح السفير القطري في عمان الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني، في مخيم الزعتري، اليوم الأربعاء، المركز الطبي الشامل التابع لجمعية قطر الخيرية.

وقال آل ثاني في حفل الافتتاح، الذي حضره محافظ المفرق سلمان النجادا، والعين خولة العرموطي، ومدير مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالإنابة العقيد الدكتور محمود الشرمان، ومدير صحة المفرق الدكتور فيصل المكاحلة، إن المركز يأتي في إطار الدعم الإنساني للاجئين، وترجمة لتوجيهات سمو أمير دولة قطر، للقيام بالواجب الإنساني والأخلاقي للاجئين السوريين في الأردن.

وعبر عن شكره للأردن على شراكته لإبراز هذا الصرح على أرض الواقع، ولصندوق قطر للتنمية لرعايته هذا المشروع، ولجمعية قطر الخيرية والهلال الأحمر القطري.

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