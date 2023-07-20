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الخميس، 20-07-2023 12:35 م

السفير المكسيكي يؤكد أهمية الإعلام بتعزيز العلاقات بين الاردن وبلاده

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الوكيل الاخباري - اكد السفير المكسيكي في عمان روبيرتو هيرنانديز، أهمية دور الصحفيين ووسائل الإعلام في تعزيز وتمتين العلاقات الأردنية المكسيكية والنهوض بها في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال حفل تكريم أقامته السفارة المكسيكية بعمان اليوم الخميس، لعدد من الصحفيين الأردنيين الذين يغطون نشاطات السفارة والأخبار الدبلوماسية بمناسبة مرور 48 عاما على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين الأردن والمكسيك.

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