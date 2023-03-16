السفير الهولندي: الأردن قدم للاجئين السوريين ما عجزت عنه دول كبرى

الوكيل الاخباري - قال سفير المملكة الهولندية لدى الأردن جاري فيرفاي، إن الأردن قدم للاجئين السوريين، ما لم تستطع دول كبرى تقديمه، مشيرًا إلى أعباء كبيرة تحملها الأردن جراء ذلك، وتستوجب دعمه للتكيف مع تحديات اللجوء.



وأضاف فيرفاي، لدى زيارته محافظة إربد اليوم واطلاعه على المشروعات التي تنفذ من خلال مشروع الخدمات البلدية، والتكيف الاجتماعي في بلدتي إربد الكبرى والوسطية، إن حكومة بلاده تتطلع لتقديم المزيد من الدعم للأردن في العديد من المجالات، سيما ما يتصل بالجانب التنموي الذي ينعكس أثره على الإنسان، انطلاقا من علاقات الصداقة التي تربط المملكتين.

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