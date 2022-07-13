الأربعاء 13-07-2022
الوكيل الاخباري
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الأربعاء، 13-07-2022 07:26 م

السياحة تقيم فعاليات بالمواقع السياحية والأثرية ضمن برنامج أردننا جنة

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الوكيل الاخباري - تقيم وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة، ضمن برنامج أردننا جنة، العديد من الفعاليات والعروض الموسيقية والفلكلورية والبازارات، في غالبية المواقع السياحية والأثرية بمختلف محافظات المملكة، وذلك خلال الفترة من 14 تموز الحالي وحتى 30 أيلول.

وقالت وزارة السياحة والآثار في بيان اليوم الأربعاء، إن إقامة مثل هذه الفعاليات يأتي لتنشيط السياحة بالمحافظات، وتعريف المواطنين بالمواقع السياحية والأثرية التي تزخر بها المملكة، الى جانب تمكين المجتمعات المحلية من خلال إقامة البازارات من قبل الجمعيات الخيرية بالمحافظة.

وبينت الوزارة، أنه سيجري تسيير رحلات للمواطنين عبر برنامج "أردننا جنة" لحضور هذه الفعاليات والتجول في المواقع السياحية والأثرية، مشيرة الى أن الدخول لحضور الفعاليات سيكون مجاناً.

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