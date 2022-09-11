الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - نشرت مديرية الامن العام مساء اليوم الاحد السيرة الذاتية لمدير الأمن العام الجديد اللواء عبيدالله المعايطة .
وتاليا التفاصيل :
السيرة الذاتية ؛ اللواء عبيدالله عبدربه عبيدالله المعايطه
مدير الامن العام
تاريخ الاستـــــــلام : 11/9/2022
1-تاريخ الالتحاق بالخدمة العسكرية:
التحق بالخدمة العسكرية 14 أيلول 1985 ورُفع لرتبة ملازم ثاني بتاريخ 07 كانون أول 1987 .
2-المؤهل العلمي :
أ-بكالوريوس علم نفس ( جامعة بغداد )
ب-ماجستير الإدارة والدراسات الاستراتيجية ( كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية )
3-أهم الوظائف:
أ-رئيس قسم / ادارة البحث الجنائي
ب-رئيس شعبة / ادارة البحث الجنائي
جـ-رئيس مركز أمني.
د-رئيس شعبة / قيادة أمن اقليم
ه-مدير مركز اصلاح وتأهيل /ادارة مراكز الاصلاح والتأهيل
و. مدير مديرية شرطة غرب البلقاء
ز-مدير مديرية شرطة اربد
حـ-مدير مديرية شرطة البلقاء
ط-قائد أمن اقليم العاصمة
ي-قائد أمن اقليم الشمال
ك-مساعد مدير الأمن العام للعمليات
4-أهم الدورات:
أ-الدورات الداخلية :
(1) التحقيق والبحث الجنائي
(2) تحليل المعلومات
(3) القيادة الوسطى
(4) الدفاع الوطنـــــي
(5) بناء الخطة الاستراتيجية
ب-الدورات الخارجية :
(1) مكافحة الجرائم المالية/ سلوفينيا
(2) الادارة العليا لعمليات حفظ السلام / ايطاليا
5-أهم المشاركات الخارجية:
أ-قوات حفظ السلام الدولية /موزمبيق
ب-قوات حفظ السلام الدولية /كوسوفو
جـ-ندوة المستوى العالي لمكافحة التعذيب / الدنمارك
د-المشاركة بمؤتمر حول تهريب الاشخاص والاتجار بالبشر ضمن اطار التعاون مع برنامج الحوار الأوروبي المتوسطي/ فرنسا.
هـ- المشاركة بمؤتمر حول بناء قدرات جهات انفاذ القانون في مجال مكافحة الاتجار بالبشر.
و-المشاركة في الاجتماعات المشتركة لمجلسي الوزراء الداخلية والعدل العرب / تونس.
ز-المشاركة في الاجتماع الثاني لفريق العمل المعني بدراسة التحديات الأمنية في المنطقة العربية والسُبل الكفيلة لمعالجتها / تونس.
6-الأوسمة والشارات :
أ-وسام قوات حفظ السلام الأردني
ب-وسام هيئة الأمم المتحدة
جـ-وسام الاستقلال من الدرجة الثانية
د-وسام الكوكب من الدرجة الثانية
ه-وسام الاستحقاق من الدرجة الثالثة
و-شارة تقدير الخدمة الطويلة المخلصة
ز-شارة الكفاءة الميدانية
حـ-شارة الكفاءة التدريبية
ط-شارة الكفاءة الإدارية والفنية
ي-شارة الشرطة القضائية
ك-شارة الكفاءة القيادية
ل-شارة الامن العام الممتازة
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