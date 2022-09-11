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الأحد، 11-09-2022 10:44 م

السيرة الذاتية لمدير الأمن العام الجديد اللواء عبيدالله المعايطة

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - نشرت مديرية الامن العام مساء اليوم الاحد السيرة الذاتية لمدير الأمن العام الجديد اللواء عبيدالله المعايطة .

وتاليا التفاصيل : 


السيرة الذاتية ؛ اللواء عبيدالله عبدربه عبيدالله المعايطه  


  مدير الامن العام
  تاريخ الاستـــــــلام : 11/9/2022

1-تاريخ الالتحاق بالخدمة العسكرية: 
التحق بالخدمة العسكرية 14 أيلول 1985 ورُفع لرتبة ملازم ثاني بتاريخ 07 كانون أول 1987 . 

2-المؤهل العلمي : 
أ-بكالوريوس علم نفس ( جامعة بغداد ) 
ب-ماجستير الإدارة والدراسات الاستراتيجية ( كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية ) 
3-أهم الوظائف:
أ-رئيس قسم / ادارة البحث الجنائي
 ب-رئيس شعبة / ادارة البحث الجنائي
جـ-رئيس مركز أمني.
 د-رئيس شعبة / قيادة أمن اقليم 
ه-مدير مركز اصلاح وتأهيل /ادارة مراكز الاصلاح والتأهيل
 و. مدير مديرية شرطة غرب البلقاء
ز-مدير مديرية شرطة اربد
حـ-مدير مديرية شرطة البلقاء
ط-قائد أمن اقليم العاصمة
ي-قائد أمن اقليم الشمال
ك-مساعد مدير الأمن العام للعمليات

4-أهم الدورات:

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أ-الدورات الداخلية : 
 
(1) التحقيق والبحث الجنائي
(2) تحليل المعلومات
(3) القيادة الوسطى
(4) الدفاع الوطنـــــي 
(5) بناء الخطة الاستراتيجية 

ب-الدورات الخارجية : 


(1) مكافحة الجرائم المالية/ سلوفينيا
(2) الادارة العليا لعمليات حفظ السلام / ايطاليا

5-أهم المشاركات الخارجية:
أ-قوات حفظ السلام الدولية /موزمبيق

ب-قوات حفظ السلام الدولية /كوسوفو

جـ-ندوة المستوى العالي لمكافحة التعذيب / الدنمارك

د-المشاركة بمؤتمر حول تهريب الاشخاص والاتجار بالبشر ضمن اطار التعاون مع برنامج الحوار الأوروبي المتوسطي/ فرنسا.

هـ- المشاركة بمؤتمر حول بناء قدرات جهات انفاذ القانون في مجال مكافحة الاتجار بالبشر.

و-المشاركة في الاجتماعات المشتركة لمجلسي الوزراء الداخلية والعدل العرب / تونس.

ز-المشاركة في الاجتماع الثاني لفريق العمل المعني بدراسة التحديات الأمنية في المنطقة العربية والسُبل الكفيلة لمعالجتها / تونس.


6-الأوسمة والشارات : 

أ-وسام قوات حفظ السلام الأردني
ب-وسام هيئة الأمم المتحدة
جـ-وسام الاستقلال من الدرجة الثانية 
د-وسام الكوكب من الدرجة الثانية
ه-وسام الاستحقاق من الدرجة الثالثة
و-شارة تقدير الخدمة الطويلة المخلصة
ز-شارة الكفاءة الميدانية
حـ-شارة الكفاءة التدريبية
ط-شارة الكفاءة الإدارية والفنية
ي-شارة الشرطة القضائية
ك-شارة الكفاءة القيادية
ل-شارة الامن العام الممتازة

 

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