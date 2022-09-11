الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - نشرت مديرية الامن العام مساء اليوم الاحد السيرة الذاتية لمدير الأمن العام الجديد اللواء عبيدالله المعايطة .



وتاليا التفاصيل :





السيرة الذاتية ؛ اللواء عبيدالله عبدربه عبيدالله المعايطه





مدير الامن العام

تاريخ الاستـــــــلام : 11/9/2022



1-تاريخ الالتحاق بالخدمة العسكرية:

التحق بالخدمة العسكرية 14 أيلول 1985 ورُفع لرتبة ملازم ثاني بتاريخ 07 كانون أول 1987 .



2-المؤهل العلمي :

أ-بكالوريوس علم نفس ( جامعة بغداد )

ب-ماجستير الإدارة والدراسات الاستراتيجية ( كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية )

3-أهم الوظائف:

أ-رئيس قسم / ادارة البحث الجنائي

ب-رئيس شعبة / ادارة البحث الجنائي

جـ-رئيس مركز أمني.

د-رئيس شعبة / قيادة أمن اقليم

ه-مدير مركز اصلاح وتأهيل /ادارة مراكز الاصلاح والتأهيل

و. مدير مديرية شرطة غرب البلقاء

ز-مدير مديرية شرطة اربد

حـ-مدير مديرية شرطة البلقاء

ط-قائد أمن اقليم العاصمة

ي-قائد أمن اقليم الشمال

ك-مساعد مدير الأمن العام للعمليات



4-أهم الدورات:

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أ-الدورات الداخلية :



(1) التحقيق والبحث الجنائي

(2) تحليل المعلومات

(3) القيادة الوسطى

(4) الدفاع الوطنـــــي

(5) بناء الخطة الاستراتيجية



ب-الدورات الخارجية :



(1) مكافحة الجرائم المالية/ سلوفينيا

(2) الادارة العليا لعمليات حفظ السلام / ايطاليا



5-أهم المشاركات الخارجية:

أ-قوات حفظ السلام الدولية /موزمبيق



ب-قوات حفظ السلام الدولية /كوسوفو



جـ-ندوة المستوى العالي لمكافحة التعذيب / الدنمارك



د-المشاركة بمؤتمر حول تهريب الاشخاص والاتجار بالبشر ضمن اطار التعاون مع برنامج الحوار الأوروبي المتوسطي/ فرنسا.



هـ- المشاركة بمؤتمر حول بناء قدرات جهات انفاذ القانون في مجال مكافحة الاتجار بالبشر.



و-المشاركة في الاجتماعات المشتركة لمجلسي الوزراء الداخلية والعدل العرب / تونس.



ز-المشاركة في الاجتماع الثاني لفريق العمل المعني بدراسة التحديات الأمنية في المنطقة العربية والسُبل الكفيلة لمعالجتها / تونس.





6-الأوسمة والشارات :



أ-وسام قوات حفظ السلام الأردني

ب-وسام هيئة الأمم المتحدة

جـ-وسام الاستقلال من الدرجة الثانية

د-وسام الكوكب من الدرجة الثانية

ه-وسام الاستحقاق من الدرجة الثالثة

و-شارة تقدير الخدمة الطويلة المخلصة

ز-شارة الكفاءة الميدانية

حـ-شارة الكفاءة التدريبية

ط-شارة الكفاءة الإدارية والفنية

ي-شارة الشرطة القضائية

ك-شارة الكفاءة القيادية

ل-شارة الامن العام الممتازة