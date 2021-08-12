الخميس 12-08-2021
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الخميس، 12-08-2021 09:55 ص

السير تدعو إلى الالتزام بأولويات المرور خلال عطلة نهاية الأسبوع

سير لوغو


الوكيل الإخباري - قالت إدارة السير في تقريرها المروري ليوم الخميس إنها تتعامل مع نشاط مروري على مداخل العاصمة.

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وأضافت الإدارة، أنه تم التعامل مع 423 حادثا مروريا خلال الـ24 ساعة الماضية نتج عنها إصابة بليغة و28 بسيطة، لافتة إلى عدم وجود وفيات جراء تلك الحوادث.


وعن حوادث العاصمة، أشارت إلى أن الحوادث في العاصمة بلغت حوالي 300، منوهة إلى أنه تم التعامل خلال الأيام الماضية مع التعامل الخاطئ للمنعطفات التي شكلت 2.8 % من مجموع الحوادث في العام الماضي.


ودعا إلى ضرورة الالتزام بقواعد أولويات المرور وعدم الانشغال خلال القيادة؛ محذرة من وقوع الحوادث خلال عطلة نهاية الأسبوع.


 




 

 


 

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