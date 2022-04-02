السير: خطة مُحكمة لشهر رمضان.. ولن نتهاون مع مرتكبي المخالفات

الوكيل الإخباري - أكد رئيس شعبة سير المحافظات في إدارة السير العقيد هايل الخلايلة أن الإدارة وضعت خطة مرورية مُحكمة لضمان انسيابية الحركة المرورية خلال شهر رمضان المبارك.

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وقال الخلايلة، عبر أثير إذاعة الأمن العام، اليوم السبت، إنه سيتم تطبيق الخطة في العاصمة عمّان والمحافظات وذلك من خلال كوادر إدارة السير في الميدان.

وأضاف أن الخطة جاءت بعد دراسات وتحليلات تتضمن المراقبة والعمل على انسيابية الحركة المرورية وسرعة الاستجابة والتنفيذ والمتابعة المستمرة لحركة السير.

وأشار الخلايلة إلى أن رجال السير سيتواجدون على مدار الساعة لخدمة المواطنين ومستخدمي الطرق، وخاصة في المناطق التي يتوقع أن تشهد ازدحامات مثل الأسواق والمخابز ومحال الحلويات وبيع العصائر والشوارع الرئيسية والتقاطعات ومداخل ومخارج العاصمة عمّان.

وتوقع أن تشهد الشوارع ازدحامات مرورية قبل ساعات الإفطار نظرا لكثافة المركبات التي ستكون على الطرق، مشددا على أن الخطة تتضمن العمل على انسيابيتها بشكل سريع وعدم وصولها إلى الاختناقات والتي تصل فيها الحركة المرورية إلى التوقف التام.

ولفت إلى أن هناك خطة أيضا للتعامل مع الازدحامات عند المساجد وخطة للتعامل مع صلاة التراويح وما بعدها وصولا إلى فترة السحور.

وحذر الخلايلة من ارتكاب المخالفات مثل السرعة الزائدة وإخراج الأجسام من المركبات والتفحيط (التشحيط) في المركبات، إلى جانب عدم الوقوف المزدوج وقطع الإشارات وتجنب السير في مواكب، مشددا على أن إدارة السير لن تتهاون مع مرتكبي هذه المخالفات.