السبت 02-04-2022
الوكيل الاخباري

التنمية توضح حول تظلمات الدعم النقدي الموحد المرفوضة

الأردن يدعو الجانب الأميركي لتجديد اتفاقية منحة القمح

العواد : عروض تنافسية في المطاعم على الفطور والسحور

موعد السحور وآذان الفجر في أول أيام رمضان بالأردن

السير: خطة مُحكمة لشهر رمضان.. ولن نتهاون مع مرتكبي المخالفات

بحث التعاون في مجالات الأمن الغذائي بين الأردن ورومانيا

فلكي أردني يؤكد: صيام الأحد هو الصحيح

مصدر حكومي يوضح حول العطلة بيوم المئوية 11 نيسان

الفلك الدولي ينشر أول صورة لهلال رمضان

أسعار الذهب والدولار في مصر

السبت، 02-04-2022 11:32 ص

السير: خطة مُحكمة لشهر رمضان.. ولن نتهاون مع مرتكبي المخالفات

ازمة سير (13)


الوكيل الإخباري - أكد رئيس شعبة سير المحافظات في إدارة السير العقيد هايل الخلايلة أن الإدارة وضعت خطة مرورية مُحكمة لضمان انسيابية الحركة المرورية خلال شهر رمضان المبارك.

اضافة اعلان

 

وقال الخلايلة، عبر أثير إذاعة الأمن العام، اليوم السبت، إنه سيتم تطبيق الخطة في العاصمة عمّان والمحافظات وذلك من خلال كوادر إدارة السير في الميدان.

 

وأضاف أن الخطة جاءت بعد دراسات وتحليلات تتضمن المراقبة والعمل على انسيابية الحركة المرورية وسرعة الاستجابة والتنفيذ والمتابعة المستمرة لحركة السير.

 

وأشار الخلايلة إلى أن رجال السير سيتواجدون على مدار الساعة لخدمة المواطنين ومستخدمي الطرق، وخاصة في المناطق التي يتوقع أن تشهد ازدحامات مثل الأسواق والمخابز ومحال الحلويات وبيع العصائر والشوارع الرئيسية والتقاطعات ومداخل ومخارج العاصمة عمّان.

 

وتوقع أن تشهد الشوارع ازدحامات مرورية قبل ساعات الإفطار نظرا لكثافة المركبات التي ستكون على الطرق، مشددا على أن الخطة تتضمن العمل على انسيابيتها بشكل سريع وعدم وصولها إلى الاختناقات والتي تصل فيها الحركة المرورية إلى التوقف التام.

 

ولفت إلى أن هناك خطة أيضا للتعامل مع الازدحامات عند المساجد وخطة للتعامل مع صلاة التراويح وما بعدها وصولا إلى فترة السحور.

 

وحذر الخلايلة من ارتكاب المخالفات مثل السرعة الزائدة وإخراج الأجسام من المركبات والتفحيط (التشحيط) في المركبات، إلى جانب عدم الوقوف المزدوج وقطع الإشارات وتجنب السير في مواكب، مشددا على أن إدارة السير لن تتهاون مع مرتكبي هذه المخالفات.

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
الباص السريع مع لوغو - Copy

تعرف على مواعيد عمل الباص السريع وباص عمّان في رمضان

WhatsApp Image 2022-03-23 at 2.20.09 PM

الكوفحي: مشاريع مشتركة مع القطاع الخاص لإنشاء مواقف طابقية في إربد

IMG_2802

1014 حالة إسعافية خلال 24 ساعة

سحور

العواد : عروض تنافسية في المطاعم على الفطور والسحور

0L5A1065

إصابتان بتدهور صهريج على طريق الأزرق

دعاء-السحور-620x300

موعد السحور وآذان الفجر في أول أيام رمضان بالأردن

أخبار متعلقة
0L5A1979

السير: 5 وفيات بحوادث مرورية وقعت أمس الثلاثاء

شرطة سير (3)

18 إصابة إثر 514 حادثا مروريا خلال 24 ساعة

وزارة التنمية الاجتماعية

التنمية: طرود غذائية للأسر العفيفة خلال رمضان

EvG5xz33duG0OtzioZpHSJMtCv4tX38K3RQ8llJ2

الدوريات الخارجية تحرر أكثر من 42 ألف مخالفة مرورية خلال شهر شباط

2202019213352384965562

حالة الطرق حتى الـ 3:00 عصرا - أسماء

غبار

عاصفة رملية قوية على الطريق الصحراوي - فيديو