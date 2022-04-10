السير: 245 حادثا وقع في عمان خلال 24 ساعة الماضية

الوكيل الإخباري - تشهد معظم المداخل والشوارع الرئيسية في العاصمة عمان حركة سير نشطة، مع بداية الدوام الأسبوعي.

اضافة اعلان



وأفاد مندوب ادارة السير المركزية الأحد، أن لا عوائق مرورية تذكر حتى صباح اليوم فيما حركة المركبات تسير بانسيابية كاملة على جميع الطرق، بإستثناء تعطل مركبة على جسر النهضة واخرى اسفل جسر الامير حسين باتجاه طريق المطار، حيث تواجدت فرق السير في المكان لرفع الأثر المروري وإرشاد السائقين.



وأوضح التقرير المروري، أن 245 حادثا وقع في العاصمة عمان خلال 24 ساعة الماضية، منها 241 حادثا خلفت أضرارا مادية و4 حوادث نتج عنها إصابات عادية، دون تسجيل أي حالة وفاة ، فيما تم تسجيل 117 حادثا في باقي محافظات المملكة منها 113 حادثا نتج عنها أضرارا مادية و4 حوادث خلفت اصابات بينها حالة وفاة لشخص إثر حادث صدم في محافظة اربد.



ومن جهته، أفاد مندوب الدوريات الخارجية، أن هناك حركة مرورية نشطة باتجاه العاصمة عمان منذ صباح اليوم الأحد دون أي عوائق تذكر، فيما تم التعامل مع عدد من الحوادث خلال 24 ساعة الماضية، أبرزها كان حادث تدهور شاحنة محملة بمادة الفوسفات على الطريق الخلفي باتجاه العقبة، حيث استقرت الشاحنة على الجزيرة الوسطية ولم ينتج عن الحادث أي إصابات تذكر .



وأضاف، أنه تم التعامل مع حادث تدهور مركبة شحن ما بعد جسر الموقر باتجاه الحرانة، ونتج عن الحادث إصابة السائق ، حيث تم اسعافه الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، كما تم التعامل مع حادث تصادم مركبتين وقع في منطقة مثلث غور المزرعة باتجاه العقبة، ونتج عن الحادث إصابتين متوسطتين تم اسعافهما الى المستشفى .

