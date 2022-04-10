الأحد 10-04-2022
الوكيل الاخباري

" بالسلامة سيدنا " يتصدر تويتر في المملكة

أسعار الذهب محليا

التضخم في المدن المصرية يرتفع إلى 10.5% في مارس

فرنسا: محاولات عزل روسيا ستعجّل تراجع الدولار أمام الروبل واليوان

استئناف الرحلات البحرية بين إيران والكويت

مركز غاماليا يعلن عن وجود جهاز اختبار المناعة بعد تعاطي اللقاح الأنفي

أسعار الخضار والفواكه محلياً اليوم الأحد

السير: 245 حادثا وقع في عمان خلال 24 ساعة الماضية

فورين بوليسي: هذه قصة هبوط الروبل الروسي وصعوده

انخفاض أرباح المتقدمة السعودية الفصلية 4% إلى 164 مليون ريال

الأحد، 10-04-2022 09:53 ص

السير: 245 حادثا وقع في عمان خلال 24 ساعة الماضية

الدفاع المدني 3


الوكيل الإخباري - تشهد معظم المداخل والشوارع الرئيسية في العاصمة عمان حركة سير نشطة، مع بداية الدوام الأسبوعي.

اضافة اعلان


وأفاد مندوب ادارة السير المركزية الأحد، أن لا عوائق مرورية تذكر حتى صباح اليوم فيما حركة المركبات تسير بانسيابية كاملة على جميع الطرق، بإستثناء تعطل مركبة على جسر النهضة واخرى اسفل جسر الامير حسين باتجاه طريق المطار، حيث تواجدت فرق السير في المكان لرفع الأثر المروري وإرشاد السائقين.


وأوضح التقرير المروري، أن 245 حادثا وقع في العاصمة عمان خلال 24 ساعة الماضية، منها 241 حادثا خلفت أضرارا مادية و4 حوادث نتج عنها إصابات عادية، دون تسجيل أي حالة وفاة ، فيما تم تسجيل 117 حادثا في باقي محافظات المملكة منها 113 حادثا نتج عنها أضرارا مادية و4 حوادث خلفت اصابات بينها حالة وفاة لشخص إثر حادث صدم في محافظة اربد.


ومن جهته، أفاد مندوب الدوريات الخارجية، أن هناك حركة مرورية نشطة باتجاه العاصمة عمان منذ صباح اليوم الأحد دون أي عوائق تذكر، فيما تم التعامل مع عدد من الحوادث خلال 24 ساعة الماضية، أبرزها كان حادث تدهور شاحنة محملة بمادة الفوسفات على الطريق الخلفي باتجاه العقبة، حيث استقرت الشاحنة على الجزيرة الوسطية ولم ينتج عن الحادث أي إصابات تذكر .


وأضاف، أنه تم التعامل مع حادث تدهور مركبة شحن ما بعد جسر الموقر باتجاه الحرانة، ونتج عن الحادث إصابة السائق ، حيث تم اسعافه الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، كما تم التعامل مع حادث تصادم مركبتين وقع في منطقة مثلث غور المزرعة باتجاه العقبة، ونتج عن الحادث إصابتين متوسطتين تم اسعافهما الى المستشفى .


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ممممممممممم

" بالسلامة سيدنا " يتصدر تويتر في المملكة

0L5A5730

أسعار الخضار والفواكه محلياً اليوم الأحد

معان

عروض مسرحية للأطفال في معان

0L5A5915

الإفتاء توضح حكم العجز عن الصيام للكبير في رمضان

جامعة البلقاء 2

إعلان نتائج الشامل للدورة الربيعية اليوم

78469113029

الخريسات رئيساً لجمعية متقاعدي أمانة عمان

أخبار متعلقة
شرطة سير (3)

فيديو - انقلاب حافلة ركاب على اتوستراد الزرقاء

f

السفيرة البريطانية تزور محافظة الكرك

320222012114620406545

مقتل شخص باطلاق نار في عمان

3202216162459144216491

ورشة حول حق الحصول على المعلومات بالمكتبة الوطنية

919356_134587056734391_575391955_o

الأميرة رجوة بنت علي تكرم ناجيات من مرض السرطان بمناسبة عيد الأم

0L5A9886 - Copy

4 إصابات بحادث دهس في منطقة السابع