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الثلاثاء، 23-04-2024 03:30 م

الشؤون الفلسطينية تصدر كتابها السنوي لعام 2023

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الوكيل الإخباري - أصدرت دائرة الشؤون الفلسطينية كتابها السنوي لعام 2023، الذي أعد مراحله وتصميم صفحاته قسم التطوير المؤسسي في مديرية "الأونروا" والمنظمات الدولية.

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وقالت الدائرة في بيان اليوم الثلاثاء، إن الكتاب الذي يقع في 94 صفحة يتضمن كلمة العدد لمدير عام الدائرة المهندس رفيق خرفان حيث أكد فيها سير الدائرة بخطى ثابتة في مسيرة الإصلاح والتطوير الإداري لرفع كفاءتها وتحقيق النزاهة والشفافية، ترجمة لرؤى جلالة الملك عبدالله الثاني في إنجاز عملية التحديث والتغيير في القطاع العام، وأهمية الإنجاز في العمل والقدرة على تحقيق الرضى لمتلقي الخدمة.


وتضمن الكتاب نبذة تاريخية عن الدائرة، وأحدث الإحصائيات للمخيمات والتعداد السكاني فيها، بالإضافة إلى ملخص حول أبرز الإنجازات التي تحققت على مدار العام لجميع الأقسام والمديريات في الدائرة.

 




 

 


 

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