محاضرة دينية حول شهر رمضان بجامعة آل البيت

الوكيل الإخباري - نظمت وحدة الدراسات العُمانية في جامعة آل البيت، اليوم الأحد، محاضرة علمية بعنوان: "رمضان شهر الذِّكر والقرآن" .

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وقال مدير الوحدة الدكتور عبد الكريم جرادات أن هذه الأنشطة تأتي بالتعاون مع مكتب الإفتاء في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في سلطنة عُمان، في ضوء سعي الوحدة لتنفيذ رؤيتها بضرورة التعاون مع المؤسسات العلمية والشرعية وتقديم المفيد للطلبة والباحثين في الجامعة لافتا بان رسالة وحدة الدراسات العُمانية تقوم على الانفتاح والحوار الجاد المستند إلى الثوابت العامة التي تجمع الأمَّة في القضايا ذات الاهتمام المشترك مع المؤسسات التعليمية في البلدين الشقيقين.



وأشار المحاضر في كلية العلوم الشرعية وإمام مسجد السلطان سعيد بن تيمور في سلطنة عمان عبر منصة جوجل ميت الحبسي إلى بعض النفحات الإيمانية ذات العلاقة بشهر رمضان المبارك حسبما وردت في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة مبيناً بعض المحطات اللغوية الخاصة بالصيام والدعاء واستجابة الدعاء من رب العالمين .