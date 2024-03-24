تربية البادية الشمالية الغربية تحتفل بذكرى معركة الكرامة

الوكيل الإخباري - احتفلت مديرية التربية والتعليم للواء البادية الشمالية الغربية، اليوم الأحد، في مدرسة المنصورة الثانوية للبنين بالذكرى 56 لمعركة الكرامة.

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وقال متصرف اللواء الدكتور سعود الحربي إن يوم الكرامة يمثل حلقة من حلقات العز والفخر في عمر الوطن والأمة، داعيا الله أن يحفظ الأردن وشعبه وقيادته.



بدوره قال، مدير التربية والتعليم الدكتور عبدالله الشرفات إن معركة الكرامة نقطة ومضيئة في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي حيث قدمت هذه المعركة للأجيال اللاحقة معنى التضحيات وثقافة الانتصار وحب الأوطان.



وأكّد المتحدثون في الاحتفال أنّ معركة الكرامة رسّخت الوجود الأردني وسيادة الدولة ووحدتها وحمايتها من أي اعتداء، وسلامة نظامها السياسي واستقراره وحماية المجتمع والأمن الداخلي.



واشتمل الحفل الذي حضره مدير الشؤون التعليمية والفنية الدكتور حابس البري ومدير الشؤون الإدارية والمالية الدكتور مصعب شديفات ورئيس وأعضاء قسم النشاطات، على معرض وفقرات فنية وقصائد شعرية وكلمات عن ذكرى الكرامة.