الأحد 24-03-2024
الوكيل الاخباري
 

مشروع قانون العفو العام تحت القبة الثلاثاء المقبل

الإعلامي محمد الوكيل يخضع لعملية جراحية تكللت بالنجاح

ضبط 38 متسولا في إربد

القوات المسلحة ترسل 25 شاحنة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة

الحكومة تُقر قانون العفو العام وتحيله لمجلس الأمَّة بصفة الاستعجال

الحكومة: 7355 سجيناً سيفرج عنهم بالعفو العام .. ويشمل الجرائم المرتكبة قبل 19 آذار

العجلوني: خطة لبناء كليتين طبية بالقرب من مستشفى الحسين السلط الجديد

إصابة سوري في غارة إسرائيلية شرقي لبنان

الملك يؤكد للرئيس الفرنسي ضرورة التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة

لجنة السياحة النيابية تقر معدل قانون السياحة لسنة 2024

الأحد، 24-03-2024 08:57 م

تربية البادية الشمالية الغربية تحتفل بذكرى معركة الكرامة

1711302461763


الوكيل الإخباري - احتفلت مديرية التربية والتعليم للواء البادية الشمالية الغربية، اليوم الأحد، في مدرسة المنصورة الثانوية للبنين بالذكرى 56 لمعركة الكرامة.

اضافة اعلان


وقال متصرف اللواء الدكتور سعود الحربي إن يوم الكرامة يمثل حلقة من حلقات العز والفخر في عمر الوطن والأمة، داعيا الله أن يحفظ الأردن وشعبه وقيادته.


بدوره قال، مدير التربية والتعليم الدكتور عبدالله الشرفات إن معركة الكرامة نقطة ومضيئة في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي حيث قدمت هذه المعركة للأجيال اللاحقة معنى التضحيات وثقافة الانتصار وحب الأوطان.


وأكّد المتحدثون في الاحتفال أنّ معركة الكرامة رسّخت الوجود الأردني وسيادة الدولة ووحدتها وحمايتها من أي اعتداء، وسلامة نظامها السياسي واستقراره وحماية المجتمع والأمن الداخلي.


واشتمل الحفل الذي حضره مدير الشؤون التعليمية والفنية الدكتور حابس البري ومدير الشؤون الإدارية والمالية الدكتور مصعب شديفات ورئيس وأعضاء قسم النشاطات، على معرض وفقرات فنية وقصائد شعرية وكلمات عن ذكرى الكرامة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
487325_1_1675627180

محاضرة دينية حول شهر رمضان بجامعة آل البيت

550094_4_1711300687

كريشان يرعى إفطار عمال الوطن ببلدية عين الباشا

1711215659212

841 طن خضار وفواكه وردت للسوق المركزي بإربد

1711299485013

أمانة عمان والمعهد القضائي يوقعان مذكرة تفاهم

1711299716070

28 مخالفة بحق منشآت تجارية في محافظة إربد

1706534836077

ثقافة الطفيلة تفتتح معرضاً للكتاب طيلة شهر رمضان

أخبار متعلقة
Export

قطر: التمور الأردنية تستقطب زوار معرض سوق واقف للتمور

1708862285903

كنعان: نذكّر في يوم التضامن مع الصحفي الفلسطيني بتضحيات أصحاب كلمة الحق

1_news_1699192230

مفتي المملكة يبحث مع وفد اندونيسي التعاون الثنائي

1708761381956

بحث خطة عمل مجلس الأعمال الأردني التركي للعام الحالي

1708761381956

السفير الكويتي: 20 مليار دولار حجم الاستثمارات الكويتية في الأردن

1708774856849

لقاء يجمع قطاع الأدوية مع وفد اقتصادي عُماني