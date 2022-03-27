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الأحد، 27-03-2022 02:22 م

الشبول: أمر دفاع جديد خلال الأسبوع الجاري

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الوكيل الإخباري - أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول أنه سيتم إصدار أمر دفاع جديد خلال الأسبوع الجاري لبدء العمل بالإجراءات التخفيفية.

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وقال الشبول لـ"الوكيل الإخباري"، إن الإجراءات التخفيفية تأتي بعد التوجه نحو التعايش مع فيروس كورونا وفي ظل وضع وبائي جيد شهدنا خلاله انخفاض كبير على الإصابات بالفيروس.

 

وأضاف أن أمر الدفاع الجديد سيتضمن إلغاء أوامر دفاع صدرت سابقا وتعديل أوامر دفاع أخرى.

 

وأشار الشبول إلى أن أمر الدفاع الجديد لن يتضمن إجراءات تخفيفية غير التي أعلن عنها مؤخرا والتي تشمل إلغاء التباعد في المساجد ودور العبادة مع الالتزام بارتداء الكمامة، وإلغاء إلزامية إرتداء الكمامات في الأماكن المفتوحة مع الالتزام بسند أخضر وارتداء الكِمامات في تجمعات الأماكن المغلقة.

كما تتضمَن الإجراءات التخفيفية إلغاء شروط تحديد الطاقة الإستيعابية في التجمعات الداخلية والخارجية، خصوصا صالات الأفراح والمطاعم، بما في ذلك إلغاء شرط تحديد أعداد الجالسين على نفس الطَاولة في المطاعم، وكذلك السماح بإقامة الخيم الرمضانية وموائد الرحمن.

 

 

 




 

 


 

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