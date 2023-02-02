الشبول والسفير الألماني يشاركان بورشة حول التجربة الإعلامية في ألمانيا

الوكيل الاخباري - شارك وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة، فيصل الشبول، والسفير الألماني في عمان بيرنهارد كامبان، في ورشة نقاشية حول التجربة الإعلامية الألمانية.



وجاءت الورشة، في إطار متابعة زيارة وفد إعلامي أردني أخيرا إلى ألمانيا، بتنظيم من معهد غوته الألماني، ومعهد إريك بروست للصحافة الدولية في جامعة دورتموند التقنية، ووزارة الخارجية الألمانية، بهدف الاطلاع على المشهد الإعلامي في ألمانيا، والتشريعات والأنظمة والقوانين الناظمة للعمل الإعلامي في الجمهورية الاتحادية، وتجربتها في التعامل مع وسائل الإعلام المختلفة المرئية والمسموعة والمقروءة، ومنصات التواصل الاجتماعي.

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