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الثلاثاء، 08-03-2022 04:27 م

الشبول يهنئ العاملات في الإعلام الأردني باليوم العالمي للمرأة

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الوكيل الإخباري - هنأ وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، الزميلات العاملات في قطاع الإعلام بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف اليوم الثلاثاء، والذي يُحتفل به هذا العام تحت شعار "المساواة المبنية على النوع الاجتماعي اليوم من أجل غد مستدام".

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وأكد الشبول خلال الرسالة التي وجهها إلى مديري مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، ووكالة الأنباء الأردنية (بترا)، وهيئة الإعلام بهذه المناسبة، حرص القيادة الهاشمية على تقديم كل الدعم للمرأة الأردنية في مختلف المواقع، لافتاً إلى دعم جلالته وثقته بقدرة الأردنيات على التميز والإبداع في جميع المجالات، وفخره بعزيمة المرأة الأردنية وإنجازاتها وإصرارها على أن تكون عنصراً فاعلاً في المجتمع، وأن تشارك في جهود البناء والتطوير والتحديث التي تسير بها المملكة على مختلف الصعد.


واثنى الشبول على جهود العاملات في مؤسسات الإعلام الرسمي، قائلاً: يسرني أن أتقدم اليكنَّ بأجمل التبريكات والتهاني، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، بصفتكنَّ أساس المجتمع أولاً، وزميلات العمل والمهنة ثانياً، وإن احتفالنا في هذه المناسبة، لا يعني تقدير جهودكنّ في هذا اليوم فحسب، فعطاؤكنَّ مشهود ومقدَّر، بل لأن جهودكنَّ رافدٌ أساسيٌّ لعمل مؤسَّساتنا، التي نتطلَّع دوماً إلى النّهوض بعملها لتؤدّي رسالتها النَّبيلة".


وأشاد بدور العاملات اللواتي يسعين لإثبات قدراتهن ودعم أسرهنّ جنباً إلى جنب مع الرجال، "بلا تمييز أو فوارق، إلا بما يتم تقديمه من جهد وبذل وعطاء".


واختتم الشبول الرسالة بتهنئة العاملات في القطاعين العام والخاص قائلاً: "أجدد تهنئتي في هذه المناسبة، وأتوجَّه بالتحية الحارة إلى جميع الزميلات في مختلف مواقعهن في القطاعين العام والخاص، وكل عام وأنتنّ بخير".


 




 

 


 

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