الشرطة الألمانية توضح حول مقتل طالب أردني في هامبورغ

الوكيل الإخباري - نفت الشرطة الألمانية - هامبورغ- الأنباء المتداولة حول مقتل طالب أردني في هامبورغ.

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وقالت شرطة هامبورغ على صفحتها الرسمية على الفيسبوك: "يوجد حاليا تقرير متداول على وسائل التواصل الاجتماعي يفيد بمقتل طالب أردني في هامبورغ. لا علم لنا بهذه الحقيقة، ولا توجد أي مؤشرات على جريمة قتل يمكن ربطها بهذا الأمر. نفترض حاليًا أن هذه أخبار مزيفة. يرجى عدم نشر الرسائل التي تحتوي على مثل هذا المحتوى"



ولم تتطرق شرطة هامبورغ حول اي معلومات اضافية.

في وقت قال موقع "العربية.نت" نقلاً عن أحد أقارب الطالب إن محمد يبلغ من العمر 21 عاماً، ذهب لدراسة أحد تخصصات تكنولوجيا المعلومات في جامعة عريقة في هامبورغ.



وأكد - وفقاً لذات التصريح - أن الجهات الأمنية في ألمانيا لم تتحدث كثيراً في القضية التي أدمت قلوب ذويه، وكل المعلومات التي حصلوا عليها تفيد بتلقيه رصاصتين في الرأس جعلتاه يفارق الحياة بعد ساعات من نقله إلى المستشفى.

وكانت الخارجية الأردنية قالت في بيان صادر عنها أمس أنها تتابع حادثة وفاة مواطن أردني في مدينة هامبورغ الألمانية ، واشارت انه جاري العمل على نقل جثمانه الى الأردن



