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الثلاثاء، 05-12-2023 08:51 ص

وفاة أردني تعرض لاطلاق نار في شيكاغو

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الوكيل الإخباري-ليلى القرشي

 

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  تعرض أردني (محمد الحجوج) / 39 عامًا،  لإطلاق نار في مدينة شيكاغو يوم الاحد الماضي مما ادى الى وفاته .


وقالت شرطة شيكاغو - وفق رصد الوكيل الاخباري - ان الحجوج تعرض لاطلاق نار من مجهول وهو يقود سيارته مساء يوم الاحد الماضي ، في وقت قال فيه شاهد عيان انه سمع دوي اطلاق نار تجاه مركبة وشاهد اخرين يهربون من مكان الحادث.


قريب للحجوج قال لـ "الوكيل الاخباري" أن محمد كان يعيش في شيكاغو مع عائلته، زوجته وطفلين، لاكثر من 14 عامًا، وأن عائلته تجري ترتيبات لنقل جثمانه الى الاردن ، في وقت تجري فيه الشرطة الامريكية تحقيقات لمعرفة المجرم الذي اطلق النار ودوافعه 

 




 

 


 

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