الشواربة: الانتهاء من إعداد استراتيجية للأمانة لخمس سنوات

الوكيل الاخباري - قال رئيس لجنة أمانة عمّان الدكتور يوسف الشواربة، إنه تم الانتهاء من إعداد استراتيجية لأمانة عمان للسنوات الخمس المقبلة.



وأوضح أن الاستراتيجية تتضمن تحويل عمان إلى مدينة ذكية، وان الأولوية ستكون للنقل العام، من خلال الاستمرار بمسيرة تطوير منظومة النقل العام، وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة.



وبين الشواربة في حديثه للتلفزيون الأردني، أن الاستراتيجية تتبنى الخطة التنفيذية للتغير المناخي.



وأعرب عن فخره بالخدمات الإلكترونية المقدمة في الأمانة، والتي خففت من مراجعات المواطنين للأمانة.



واعتبر الشواربة أن الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الأمانة، هي بنية تحتية لمشروع تحويل عمان إلى مدينة ذكية.

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