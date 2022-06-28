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الثلاثاء، 28-06-2022 04:58 م

الشوبكي يفتتح مكتبا للمتقاعدين العسكريين في بلدية مأدبا

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الوكيل الإخباري - افتتح مدير عام مؤسسة المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، اللواء الركن المتقاعد إسماعيل الشوبكي، اليوم الثلاثاء، مكتبا للمتقاعدين في بلدية مأدبا الكبرى.

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وقال الشوبكي إن هذه أول بلدية في المملكة تترجم توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني وولي عهده بافتتاح مكتب خاص في البلدية لخدمة المحاربين القدامى.

 

وشكر رئيس وأعضاء المجلس البلدي على هذه اللفتة والمبادرة الطيبة تجاه المتقاعدين، آملا من باقي الدوائر في المملكة أن تحذو حذو بلدية مأدبا لفتح مكاتب خاصة لخدمة المتقاعدين والمحاربين القدامى.


بدوره، أكد رئيس بلدية مأدبا الكبرى، عارف الرواجيح، أن ابواب البلدية مفتوحة وجاهزة لخدمة أبناء القوات المسلحة من المتقاعدين والمحاربين القدامى، وأن أي طلب يجاب فورا دون تأخير وباليوم نفسه.


وقدم الشوبكي درع المؤسسة لرئيس البلدية؛ تقديرا لجهوده في خدمة المتقاعدين.

 




 

 


 

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