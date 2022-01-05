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الأربعاء، 05-01-2022 08:29 ص

الصحة: إقبال كبير على تلقي لقاحات كورونا

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الوكيل الإخباري - قال مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة ومسؤول ملف كورونا عادل البلبيسي، إن هناك إقبالا كبيرا على تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد. 

ودعا البلبيسي في تصريحات صحفية، اليوم الاربعاء، المزيد من المواطنين إلى تلقي الجرعات وبالأخص الجرعة الثالثة، قائلا إنها ترفع المناعة إلى 80% مقارنة بـ 40% لمتلقي الجرعتين الأولى والثانية.

وأشار إلى أن الوضع الوبائي في الأردن مستقر منذ 4 أسابيع، متوقعا أن تنخفض أعداد الإصابات بفيروس كورونا مع نهاية الأسبوع الحالي.

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وتلقى أكثر من 300 ألف شخص الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، منذ صدور أمر الدفاع (35) في الجريدة الرسمية في 25 تشرين الثاني الذي يشترط تلقي جرعتين من لقاح كورونا لدخول المنشآت.

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