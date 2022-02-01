الصحة : الوزارة جاهزة لتطبيق الخطط البديلة للتعامل مع زيادة الإصابات في المستشفيات

الوكيل الاخباري - قال مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة وملف كورونا، الدكتور عادل البلبيسي، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الثلاثاء، إن الكوادر الصحية جزء من المجتمع، وإصابتها واردة في ظل الموجة الرابعة من كورونا، مبينا أن الوزارة لديها الخطط للتعامل مع زيادة الاصابات في المستشفيات.



وأوضح أن الوزارة جاهزة لتطبيق الخطط البديلة للتعامل مع زيادة نسبة الإصابات في المستشفيات، بهدف تعبئة النقص لاستمرارية العمل وتقديم الخدمة العلاجية للمرضى، داعيا إلى الالتزام بالبروتوكول الصحي، وتعاميم الوزارة للحفاظ على الخدمات الصحية المقدمة، إضافة إلى الإقبال على تلقي المطاعيم في الجرعات الثلاث.

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