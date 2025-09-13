السبت 2025-09-13 01:52 م
 

رئيس الوزراء القطري يؤكد اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أمن وصون سيادة قطر

رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري ونائب الرئيس ووزير الخارجية الأميركيين
رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري ونائب الرئيس ووزير الخارجية الأميركيين
 
السبت، 13-09-2025 10:27 ص
الوكيل الإخباري-   أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، خلال مباحثات مع نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو في واشنطن، أن قطر ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أمنها وصون سيادتها في مواجهة ما وصفه بـ "الهجوم الإسرائيلي السافر".اضافة اعلان


وأعرب الشيخ محمد بن عبد الرحمن عن تقدير بلاده للشراكة الوثيقة مع الولايات المتحدة ودعمها لمساعي الدوحة الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وشهد اللقاء بحث العلاقات الاستراتيجية بين قطر والولايات المتحدة وسبل تعزيزها، إضافة إلى مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية.

من جانبه، جدّد نائب الرئيس الأميركي تأكيده على تضامن بلاده مع قطر، مشيرًا إلى أن الحلول الدبلوماسية تمثّل السبيل الأمثل لمعالجة القضايا العالقة، مثمّنًا الدور البارز الذي تقوم به الدوحة في جهود الوساطة وإحلال السلام. كما شدد على أن قطر تُعد حليفًا استراتيجيًا موثوقًا للولايات المتحدة.

وعقب هذه المباحثات، استضاف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الشيخ محمد بن عبد الرحمن على مأدبة عشاء في نيويورك، شارك فيها المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، فيما أكد البيت الأبيض انعقاد العشاء دون تقديم تفاصيل إضافية.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

https://www.alwakeelnews.com/story/745881

أخبار محلية بلدية بيرين تباشر توسعة المنعطفات الخطرة

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

أخبار محلية وزير الخارجية يؤكد وقوف الأردن إلى جانب قطر في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها

جامعات عالمية تقاطع المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية بسبب حرب غزة

فلسطين جامعات عالمية تقاطع المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية بسبب حرب غزة

غزة

فلسطين صحة غزة: 7 شهداء بينهم طفلان نتيجة سوء التغذية والمجاعة

قدّمت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات مجموعة من الإرشادات الهادفة إلى حماية الأطفال من مخاطر الإدمان الإلكتروني والألعاب الإلكترونية، مؤكدة أن الألعاب الرقمية عالم جميل، إلا أن الاعتدال في استخدامها هو سر ا

أخبار محلية تنويه هام لأولياء الأمور في الأردن

مديرية الأمن العام

أخبار محلية بيان صادر عن مديرية الأمن العام

غزة

فلسطين غارات جوية إسرائيلية على مخيم الشاطئ بغزة

غزة

فلسطين جيش الاحتلال يقدر عدد من نزحوا من مدينة غزة بأكثر من 250 ألفا



 
 





الأكثر مشاهدة