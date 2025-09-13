رئيس الوزراء القطري يؤكد اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أمن وصون سيادة قطر

10:27 ص

الوكيل الإخباري- أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، خلال مباحثات مع نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو في واشنطن، أن قطر ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أمنها وصون سيادتها في مواجهة ما وصفه بـ "الهجوم الإسرائيلي السافر".





وأعرب الشيخ محمد بن عبد الرحمن عن تقدير بلاده للشراكة الوثيقة مع الولايات المتحدة ودعمها لمساعي الدوحة الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.



وشهد اللقاء بحث العلاقات الاستراتيجية بين قطر والولايات المتحدة وسبل تعزيزها، إضافة إلى مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية.



من جانبه، جدّد نائب الرئيس الأميركي تأكيده على تضامن بلاده مع قطر، مشيرًا إلى أن الحلول الدبلوماسية تمثّل السبيل الأمثل لمعالجة القضايا العالقة، مثمّنًا الدور البارز الذي تقوم به الدوحة في جهود الوساطة وإحلال السلام. كما شدد على أن قطر تُعد حليفًا استراتيجيًا موثوقًا للولايات المتحدة.



وعقب هذه المباحثات، استضاف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الشيخ محمد بن عبد الرحمن على مأدبة عشاء في نيويورك، شارك فيها المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، فيما أكد البيت الأبيض انعقاد العشاء دون تقديم تفاصيل إضافية.