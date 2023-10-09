الصحة تحدد موعد امتحان مزاولة مهنة التمريض المشارك في نهاية الشهر الجاري

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

حددت وزارة الصحة موعد امتحان مزاولة مهنة التمريض المشارك لدورة تشرين أول لسنة 2023، وأعلنت بدء استقبال الطلبات حتى يوم الخميس الموافق 2023/10/22.



ووفق الكتاب الذي اطلع عليه "الوكيل الإخباري"، فإن الامتحان الكتابي سيعقد يوم السبت الموافق 2023/10/28، على أن تكون الجلسة الأولى في الساعة الثامنة صباحا والجلسة الثانية في الساعة العاشرة صباحا وذلك في كلية رفيدة الأسلمية للتمريض والقبالة/ ياجوز.



وسيكون الامتحان الشفوي في أيام (الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء) في الفترة (2023/10/29 ولغاية 2023/11/1) في كلية رفيدة الأسلمية للتمريض والقبالة/ ياجوز في الساعة التاسعة صباحا.



أما موعد الامتحان العملي للمتقدمين الحاصلين على شهادة التمريض المشارك من الكليات والمعاهد المتخصصة غير الأردنية فسيكون في أيام (الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء) في الفترة (2023/10/29 ولغاية 2023/11/1) في كلية رفيدة الأسلمية للتمريض والقبالة/ ياجوز في الساعة التاسعة صباحا تزامنا مع الامتحان الشفوي.



وأشارت الوزارة إلى أن طلبات التقدم للامتحان تقدم عن طريق البريد الأردني مع ضرورة الاحتفاظ بالوصل المالي على أن تتضمن الطلبات المرفقات التالية:



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