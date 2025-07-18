زراعة بني كنانة تنفذ الجلسة الرابعة مدرسة الزراعة الذكية لنبات الأزولا

وخلال اللقاء تحدثت كل من المهندسة أمل أبو دهيم وروان أبو رمان من وزارة الزراعة عن كيفية استدامة المزارع في ظل التغيرات المناخية، وذلك تنفيذا لخطة المدارس الحقلية في وزارة الزراعة.
واستعرضت المهندسة سامية العبابنة مُيسرة المدرسة من مديرية زراعة بني كنانة أمام الحضور ومن خلال التحليل البيئي للمشاهدة الحقلية، أثر استخدام معاملات مختلفة لزراعة الأزولا، ومقارنتها بعدس الماء، ومتطلبات نجاح كل منها، مثلما تحدثت عن تعزيز مفهوم الاستخدام الآمن للمبيدات.
كما عرض المزارعون المشاركون تجاربهم الخاصة في زراعة نباتي الأزولا وعدس الماء، ونجاح الفكرة حتى عملية الحصاد، وعن كيفية استخدامهما في تغذية الطيور والأغنام كأعلاف بديلة.
بدورها أكدت المهندسة أبو دهيم أهمية المدارس الحقلية في نقل الأفكار الريادية المعززة لإنتاج المزارع والساعية إلى استدامتها في ظل التغيرات المناخية، مؤكدة حرص الوزارة الدؤوب على تقديم السبل كافة لتذليل الصعوبات التي تواجه المزارع، والبحث عن البدائل من خلال التركيز على استخدام نظم الزراعة الذكية للتعايش مع التغيرات المناخية، وحفظ الاستدامة في جميع القطاعات الزراعية.
كما أعربت عن سعادتها بتحقيق نتائج ملموسة للمدرسة لدى المزارعين إثر قيامهم بتطبيق التقنية والبدء بعمليات الحصاد.
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