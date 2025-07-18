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جنبلاط: السويداء تمر بمرحلة خطيرة والحوار هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة

رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط
رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط
 
الجمعة، 18-07-2025 05:30 م
الوكيل الإخباري- دعا رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط إلى "تحكيم العقل" قبل إطلاق الإدانات بشأن ما يحدث في محافظة السويداء جنوب سوريا، مشيراً إلى أن "جبل العرب جزء لا يتجزأ من سوريا"، وأن ما يُطرح تحت شعار الحماية يذهب باتجاهات مقلقة.اضافة اعلان


وفي تصريحات أطلقها اليوم، أعرب جنبلاط عن أسفه لغياب "الرجالات الكبار" في السويداء، مؤكداً أن الأزمة الحالية تتطلب "تشكيل لجنة تحقيق مستقلة" للنظر فيما جرى لكل من "أهلنا في السويداء وكذلك أبناء البدو"، الذين وصفهم بأنهم "جزء لا يتجزأ من جبل العرب".

وشدد جنبلاط على ضرورة وقف إطلاق النار فوراً في السويداء لتهيئة الأجواء أمام حوار شامل بين جميع المكونات، محذراً من أن ما يجري هو "مرحلة فرز حتى على الصعيد المذهبي"، في إشارة إلى الانقسامات التي تعصف بالمنطقة.

كما توجه بنداء مباشر إلى أبناء جبل العرب قائلاً: "أتمنى على أهل الجبل ألا يشوهوا سيرة سلطان باشا الأطرش"، في إشارة إلى القائد التاريخي للثورة السورية الكبرى، وما يمثله من رمزية سورية ووحدوية.

وفي الشأن الإقليمي، دان جنبلاط الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على كل من سوريا ولبنان، مجدداً موقفه الثابت برفض التدخلات الإسرائيلية، التي اعتبرها تمثل تهديداً مباشراً لاستقرار المنطقة.

وتأتي تصريحات جنبلاط في وقت تشهد فيه السويداء تصعيداً أمنياً ومواجهات دامية، وسط حالة من الاحتقان الشعبي والانقسامات السياسية والدينية المتزايدة، ما يثير مخاوف من انفجار الأوضاع بشكل أوسع في جنوب سوريا.

وكالات
 
 
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