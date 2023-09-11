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الإثنين، 11-09-2023 12:54 م

الصحة تستعد لإعطاء مطعوم الإنفلونزا وتكشف عن الفئات التي ستتلقى اللقاح

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الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
كشف أمين عام وزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة الدكتور رائد الشبول أن الوزارة وفرت مطعوم الإنفلونزا الموسمية للعام الحالي.اضافة اعلان


وقال الشبول لـ"الوكيل الإخباري"، إن الوزارة ستبدأ بإعطائه للفئات المستهدفة بعد اجتيازه الفحوصات المخبرية في المؤسسة العامة للغذاء والدواء.

وأضاف أن الوزارة ستعطيه مجانا للأطباء في أقسام الإسعاف والطوارئ كونهم يتعاملون مع المرضى بشكل مباشر والأشخاص كبار السن وخاصة الذين يعانون من الأمراض المزمنة مثل الفشل الكلوي وأمراض القلب والضغط والسكري والسرطان والسيدات اللواتي يخططن للحمل وليس أثناء فترة الحمل.

وأشار الشبول إلى أن مطعوم الإنفلونزا يعطى للمرضى والفئات الأكثر حاجة خلال فصل الخريف وقبل حلول فصل الشتاء.

وبيّن أن فيروسات الإنفلونزا تنتشر خلال فصلي الخريف والشتاء وأن ظهورها في الوقت الحالي هو أمر طبيعي ولا يستدعي القلق لافتا إلى أن الوضع الوبائي في الأردن مستقر.

يذكر أن موسم الإنفلونزا في الأردن عادة يبدأ في شهر كانون الأول ويستمر حتى شباط من كل عام، وفق تصريحات سابقة لوزارة الصحة.

 




 

 


 

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