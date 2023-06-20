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الثلاثاء، 20-06-2023 01:14 م

الصحة تطلق حملة وطنية حول الرضاعة الطبيعية

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الوكيل الإخباري - تحت رعاية وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، أطلقت وزارة الصحة وبالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومشروع التغذية والصحية المجتمعية والجمعية الملكية للتوعية الصحية، حملة وطنية تهدف إلى تحسين تغذية الحوامل والرضع وصغار الأطفال وتحسين ممارسات تنظيم الأسرة لمرحلة ما بعد الولادة وذلك في المدينة الرياضية في عمان.

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وتهدف الحملة التي أطلقت بحضور أمين عام وزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة الدكتور رائد الشبول مندوبا عن وزير الصحة تحت شعار “6 أشهر بتبني عُمُر” إلى زيادة الوعي وتعزيز السلوكيات الإيجابية وتشجيع تبني ممارسات الرضاعة الطبيعية المطلقة. كما حضر الحفل ممثلين عن المؤسسات غير الحكومية المحلية والدولية، وشركاء محليون ومنظمات المجتمع المحلي.


وستصل الحملة التي تستمر خمسة أسابيع للسيدات الحوامل وأمهات الأطفال الرضّع، إضافة للأزواج والأجداد والجدات، لما لهم من دور حيوي في دعم السيدة التي تقوم بالرضاعة الطبيعية، حيث سيتم طيلة هذه المدة سيتم بث إعلانات الحملة على قنوات التلفاز والإذاعة المحلية، وكذلك ستعرض على منصات التواصل الاجتماعي ومواقع الإعلانات الخارجية والداخلية.


وقال الشبول في كلمة له خلال حفل إطلاق الحملة “لقد ضمّنت الوزارة في استراتيجيتها للأعوام (2023-2025) التي أطلقتها قبل 3 شهور، محوراً خاصاً بتحسين مستوى خدمات الرعاية الصحية الأولية والوقائية، وأدرجت من خلال هذا المحور العديد من المشاريع المتعلقة بصحة المرأة والطفل”.


وأضاف الشبول” إنّ من أبرز هذه المشاريع المتعلقة بصحة المرأة والطفل الاعتناء برصد وفيات الأمهات واتخاذ الإجراءات الكفيلة بخفضها، وبرامج الكشف المبكر عن سرطان الثدي وعنق الرحم، وعيادات الإقلاع عن التدخين للسكان بشكل عام، وللسيدات على نحو خاص، لأهميتها في الحفاظ على صحة المرأة والطفل، وبرنامج المراكز الصحية الصديقة للمرأة.

 




 

 


 

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