فيديو - ارتفاع منسوب المياه في شوارع المملكة

الوكيل الإخباري - شهدت عدة شوارع في المملكة ارتفاع ملحوظ في منسوب المياه بسبب غزارة تساقط الأمطار صباح اليوم.
ووصل "الوكيل الإخباري" مقاطع فيديو توثق سيول على طريق إربد - عمان وطريق شارع الأردن بالإضافة إلى عدد من الشوارع بالعاصمة عمان مما أدى إلى إيقاف حركة السير بشكل مؤقت وغرق مركبات .
ويستمر تأثير حالة عدم استقرار جوية على المملكة صباح اليوم الاثنين مع أمطار غزيرة مصحوبة بحبات البرد في مناطق الشمال والجنوب والوسط.
طرق إربد - عمان الآن pic.twitter.com/xugDbp3F6K— الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) May 29, 2023
غرق مركبات ومنازل في مخيم البقعة بسبب ارتفاع منسوب المياه pic.twitter.com/72cHmjXF15— الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) May 29, 2023
شارع الاردن صباح اليوم بعد تساقط غزير للامطار pic.twitter.com/l8WIJg9mMm— الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) May 29, 2023