الإثنين 29-05-2023
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الإثنين، 29-05-2023 09:26 ص

فيديو - ارتفاع منسوب المياه في شوارع المملكة

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الوكيل الإخباري - شهدت عدة شوارع في المملكة ارتفاع ملحوظ في منسوب المياه بسبب غزارة تساقط الأمطار صباح اليوم. 

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ووصل "الوكيل الإخباري" مقاطع فيديو توثق سيول على طريق إربد - عمان وطريق شارع الأردن بالإضافة إلى عدد من الشوارع بالعاصمة عمان مما أدى إلى إيقاف حركة السير بشكل مؤقت وغرق مركبات .


ويستمر تأثير حالة عدم استقرار جوية على المملكة صباح اليوم الاثنين مع أمطار غزيرة مصحوبة بحبات البرد في مناطق الشمال والجنوب والوسط.

 


 




 

 


 

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