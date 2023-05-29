فيديو - ارتفاع منسوب المياه في شوارع المملكة

الوكيل الإخباري - شهدت عدة شوارع في المملكة ارتفاع ملحوظ في منسوب المياه بسبب غزارة تساقط الأمطار صباح اليوم.

اضافة اعلان



ووصل "الوكيل الإخباري" مقاطع فيديو توثق سيول على طريق إربد - عمان وطريق شارع الأردن بالإضافة إلى عدد من الشوارع بالعاصمة عمان مما أدى إلى إيقاف حركة السير بشكل مؤقت وغرق مركبات .



ويستمر تأثير حالة عدم استقرار جوية على المملكة صباح اليوم الاثنين مع أمطار غزيرة مصحوبة بحبات البرد في مناطق الشمال والجنوب والوسط.