الصحة تعلن المراكز الصحية المناوبة في عطلة العيد - أسماء

الوكيل الإخباري - وجه وزير الصحة فراس الهواري مديريات الشؤون الصحية في المحافظات ومدراء المستشفيات الى استمرارية تقديم الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين اثناء ايام عيد الاضحى المبارك.

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كما وجه الهواري الى استمرار وديمومة العمل للكوادر الصحية ضمن مناوبات، في المراكز الصحية الشاملة والأولية في المحافظات لتقديم الخدمة الصحية وعلى النحو التالي:



• محافظة العاصمة

1- مركز صحي عمان الشامل

2- مركز صحي بسمة الشامل

3- مركز صحي وادي السير الشامل

4- مركز صحي ابو نصير الشامل

5- مركز صحي ناعور الشامل

6- مركز صحي الموقر الشامل

7- مركز صحي ماركا الشامل

8- مركز صحي النصر الشامل

9- مركز صحي خريبة السوق الشامل

10- مركز صحي الجيزة الشامل



• محافظة معان

1- مركز صحي المنشية اولي

2- مركز صحي المدورة اولي

3- مركز صحي الامير راشد اولي

4- مركز صحي الشوبك الشامل

5- مركز صحي الحسينية الشامل

6- مركز صحي الجفر الشامل

7- مركز صحي ايل اولي

8- مركز حي المريغة الشامل



• لواء الرمثا

1- مركز صحي الرمثا الشامل

• محافظة الزرقاء

1- مركز صحي الأزرق الشامل

2- مركز صحي بيرين الشامل

3- مركز صحي المشيرفة الشامل

4- مركز صحي وادي الحجر الشامل

5- مركز صحي اسكان الهاشمية الشامل

6- مركز صحي الضليل الشامل

7- مركز صحي الرشيد الشامل

8- مركز حي العامرية الشامل

9- مركز صحي حمزه الشامل

• محافظة الكرك

1- مركز صحي الكرك الشامل

2- مركز صحي القطرانة الشامل

3- مركز صحي المزار الشامل

4- مركز صحي فقوع الشامل

5- مركز صحي عين الشامل

6- مركز حي غور المزرعة الشامل

7- مركز صحي الربة الشامل



• لواء البتراء

1- مركز صحي البتراء الشامل

• محافظة جرش

1- مركز صحي جرش الشامل

2- مركز صحي برما الشامل

3- مركز صحي المصطبة الشامل

4- مركز صحي الرازي الشامل



• محافظة مادبا

1- مركز صحي الشرقي الشامل

2- مركز صحي لب الشامل



• محافظة الطفيلة

1- مركز صحي بصيرة الشامل

• محافظة عجلون

1- مركز صحي الامير حسن الشامل/كفرنجه

2- مركز صحي عنجرة الشامل

2- مركز صحي صخره الشامل



• محافظة العقبة

1- مركز صحي القويرة الشامل

2- مركز صحي الديسة الشامل

3- مركز صحي رم الشامل

4- مركز صحي رحمة الشامل

5- مركز صحي الريشة الشامل

6- مركز صحي بئر مذكور الشامل

7- مركز صحي القريقرة الشامل



• محافظة المفرق

1- مركز صحي رحاب الشامل

2- مركز صحي نادرة الشامل

3- مركز صحي بلعما الشامل

4- مركز صحي منشية بني حسن الشامل

5- مركز صحي حدود الكرامة الشامل

6- مركز صحي الرويشد الشامل

7- مركز صحي حدود جابر الاولي

8- مركز صحي ام السرب الاولي

9- مركز حي الزعتري الشامل

10- مركز صحي الخالدية الشامل

11- مركز صحي سما السرحان الشامل

12- مركز صحي الحمراء الشامل

13- مركز صحي مغير السرحان الشامل

14- مركز صحي الباعج الشامل

15- مركز صحي المنصورة الشامل

16- مركز حي المكيقتة الاولي

17- مركز صحي الصفاوي الشامل

18- مركز صحي البشرية الشامل

19- مركز صحي الرفاعيات الشامل

20- مركز صحي الاشرفية الشامل

21- مركز صحي ام الجمال الشامل

22- مركز صحي صبحا الشامل

23- مركز صحي ام القطين الشامل

24- مركز صحي دير الكهف الشامل



• محافظة اربد

1- مركز صحي الحصن الشامل

2- مركز صحي الصريح الشامل

3- مركز صحي حكمة الشامل

4- مركز صحي الفاروق الشامل

5- مركز صحي قميم الشامل

6- مركز صحي دير ابي سعيد الشامل

7- مركز صحي كفر عوان الشامل

8- مركز صحي الطيبة الشامل

9- مركز صحي النعيمة الشامل

10- مركز صحي المغير الشامل



• محافظة البلقاء

1- مركز صحي البقيع الشامل

2- مركز صحي عين الباشا الشامل

3- مركز صحي الفحيص الشامل

4- مركز صحي زي الشامل

5- مركز صحي الصبيحي الشامل

6- مركز صحي عيرا الشامل

7- مركز صحي يرقا الشامل

