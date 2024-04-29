انتخاب هيئة ادارية جديدة لمنتدى كفريوبا الثقافي

الوكيل الاخباري- عقد منتدى كفريوبا الثقافي اجتماعاً لانتخاب أعضاء المنتدى للأعوام 2024-2025 وبحضور مندوب وزارة الثقافة مهند نيني.
وتم الاجتماع في مقر جمعية برد الماء الخيرية في كفريوبا بمحافظة إربد وتم انتخاب الرئيس وجميع اعضاء المنتدى وهم كالتالي :
سمير يوسف ردايدة ..... رئيس المنتدى
الاستاذ زكريا محمد فيصل بطاينة .... نائب الرئيس
الاستاذ احمد محمود قديسات ............امين الصندوق
الاستاذ حسام تيسير عليان بطاينة ..... امين السر
السيد فالح محمد فالح الردايدة ..............عضو
السيد محمد شريف عبد الرحيم بطاينة ..........عضو
السيدة خولة شاهر البطاينة ..................عضو