بدء الامتحان العملي لطلبة الشامل للدورة الربيعية

الوكيل الاخباري-

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بدأت الاثنين الامتحان العملي للدورة الربيعية لعام 2024 التي ستستمر حسب المواعيد التي أعلنت عنها جامعة البلقاء التطبيقية على الموقع الرسمي لوحدة التقييم والامتحانات العامة حتى الاربعاء 15 أيار 2024.وقال رئيس جامعة البلقاء التطبيقية رئيس اللجنة العليا لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الامتحان الشامل) أحمد العجلوني، إنّ الجامعة استكملت كل الإجراءات اللازمة لعقد الامتحان العملي الذي من المتوقع أن يتقدم له 4316 طالب وطالبة من 48 كلية جامعية وجامعية متوسطة تشرف عليها جامعة البلقاء التطبيقية، موزعين على 73 برنامجاً دراسياً.وأضاف أنه تم اعتماد 42 مركزاً للامتحان العملي موزعة على الكليات الجامعية والكليات الجامعية المتوسطة الوطنية التي تشرف عليها الجامعة.وأشار إلى أن 173 لجنة امتحان متخصصة مركزية تشارك في الامتحان وتضم في عضويتها 465 فاحصاً من المدرسين العاملين في الكليات الجامعية والجامعية المتوسطة الوطنية وذوي الخبرة والاختصاص من القطاع الخاص.وبين العجلوني أن العدد الكلي للطلبة الذين تقدموا بطلبات اشتراك للدورة الربيعية بلغ 6374 طالبا وطالبة موزعين على 87 تخصصاً، منهم 4259 طالبا وطالبة سيتقدمون للامتحان لأول مرة، و1696 طالب وطالبة- معيدون وسيتقدمون في الأوراق التي لم يحققوا فيها متطلبات النجاح في الدورات السابقة، و274 طالبا وطالبة ممن استنفدوا حقهم وسيتقدمون للامتحان بجميع أوراقه، و145 طالب وطالبة سيتقدمون للامتحان بورقة أو أكثر لرفع معدلاتهم.وأعلنت الجامعة برنامج الامتحان العملي وتوزيع الطلبة على مراكز الامتحان في وقت سابق، إذ أن أي طالب يمكنه معرفة مكان وزمان امتحانه العملي من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي لوحدة التقييم والامتحانات العامة في جامعة البلقاء التطبيقية.أما بالنسبة للامتحانات النظرية، أوضح البيان أنها ستنعقد خلال الفترة من 22 أيار حتى 30 من الشهر ذاته، وسيتم الإعلان عن أرقام الجلوس للطلبة المتقدمين للامتحان، ومراكز وجلسات الامتحان على الموقع الرسمي لوحدة التقييم والامتحانات العامة بعد الانتهاء من الامتحان العملي.