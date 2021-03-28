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الأحد، 28-03-2021 01:03 م

الصحة: عطاءات لصيانة 15 مستشفى ومركز صحي

وزارة الصحة
أرشيفية


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة، عن طرح عطاءات لإدامة الصيانة في 15 مستشفى ومركز للصحة النفسية.

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وقال الأمين العام للشؤون الإدارية والفنية المكلف، ورئيس لجنة الشراء المحلية الدكتور محمود زريقات، إن عطاءات إدامة الصيانة تضم مستشفى الحسين السلط، ومستشفى أبي عبيدة، ومستشفى التوتنجي/ سحاب، والكرك الحكومي، ومستشفى البادية الشمالية، ومستشفى غور الصافي، ومستشفى الملكة رانيا في وادي موسى، ومستشفى الأميرة بسمة في إربد، ومستشفى الأميرة سلمى في ذيبان، ومستشفى اليرموك، ومستشفى الإيمان في عجلون، ومستشفى النديم، ومستشفى الأميرة إيمان في معدي، ومستشفى معان الحكومي، وصيانة مركز الكرامة للصحة النفسية، ومستشفى الرمثا الحكومي.


ودعا الدكتور زريقات، الراغبين بالاشتراك في العطاءات مراجعة قسم العطاءات في مديرية الأبنية والصيانة في مبنى الوزارة، مصطحبا معه شهادة التصنيف الأصلية لاستلام نسخة من المواصفات مقابل 200 دينار غير مستردة.



 




 

 


 

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