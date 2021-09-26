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الأحد، 26-09-2021 09:00 ص

الصحة: فرق متحركة لإعطاء لقاحات كورونا في المنازل قريبا

الصحة


الوكيل الإخباري - أعلن الأمين العام لوزارة الصحة لشؤون الأوبئة مسؤول ملف كورونا عادل البلبيسي، الأحد، أن "الوزارة ستطلق فرق متحركة لإعطاء اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في المنازل في المناطق النائية قريبا".

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وقال البلبيسي، إن "الأشخاص غير متلقي اللقاح أغلبهم من مناطق بعيدة نسبيا ومناطق نائية، ونسعى للوصول إليهم عبر فرق متحركة، وإن لم يصلونا سنصلهم".


وأضاف البلبيسي أن "استقرار الوضع الوبائي ساهم في تدني الإقبال على تلقي اللقاحات المضادة لكورونا وتراجع في أعداد متلقي اللقاح".


"في حزيران/يونيو الماضي، جرى إعطاء اللقاح لأكثر من 1.7 مليون شخص بين الجرعتين الأولى والثانية، بينما جرى إعطاء اللقاح لأكثر من 1.4 مليون شخص بين الجرعتين في تموز/يوليو، و1.2 مليون شخص بين الجرعتين في آب/أغسطس ما يؤكد وجود تراجع في الإقبال على تلقي اللقاح"، بحسب البلبيسي.


وتابع أن "الوباء لم ينته في الأردن، وما زال الفيروس فعالا في معظم دول العالم".


"وصلنا في الأردن إلى نحو 60% من الفئة المستهدفة لتلقي الجرعة الأولى من اللقاح، و50% من الفئة المستهدفة لتلقي جرعتين"، أضاف البلبيسي، موضحا أنه على الوزارة "الوصول إلى المترددين في تلقي اللقاح لزيادة الفئة المستهدفة".

 

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