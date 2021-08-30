جولات رقابية على سائقي النقل العام بسبب كورونا

الوكيل الإخباري - قال مدير هيئة تنظيم النقل البري طارق الحباشنة، الاثنين، إن نسبة متلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا من سائقي النقل العام تجاوزت 50% من الجرعتين الأولى والثانية.

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وأضاف في تصريحات صحافية ، أنه "سيتم السماح لوسائل النقل العام بالعمل بالسعة المقعدية بنسبة 100% بشرط الالتزام بالبرتوكول الصحي في المرحلة المقبلة والتي ستبدأ في الأول من أيلول/سبتمبر المقبل".



وأوضح أن "هناك ما يقارب 50 إلى 60 ألف مركبة من وسائط النقل العام التي تعمل وتخدم المواطنين في محافظات المملكة كافة، وسنستمر بالجولات الرقابية للتأكد من الالتزام بإجراءات السلامة في وسائط النقل العام لأجل متابعة تنفيذ أمر الدفاع رقم 32، وتم ضبط العديد من الأشخاص والمخالفات".



"ضرورة إجراء السائق الذي لم يتلقَ الجرعة الأولى من المطعوم، أو تخلف عن موعد الجرعة الثانية فحص "بي سي آر" بشكل دوري، على أن يتوافر لديه أثناء عمله على المركبة شهادة فحص "بي سي آر" سلبي النتيجة، ولم تمضِ عليها مدة 72 ساعة"، وفق الحباشنة.